O relógio está começando a bater mais rápido à medida em que nos aproximamos do evento especial de setembro da Apple e, com isso, acompanhamos uma série de rumores de última hora acerca dos próximos lançamentos da Maçã, incluindo, ainda, os prósperos serviços da companhia.

Mark Gurman, da Bloomberg, botou a boca no trombone e detalhou algumas possíveis características dos famigerados iPhones “11″, “11 Pro” e “11 Pro Max”, incluindo informações sobre a próxima atualização do iPad Pro e uma visão dos futuros AirPods e do HomePod, o qual deverá ganhar um novo modelo no ano que vem.

iPhones

Quanto aos criticados esperados novos iPhones, Gurman “confirmou” os rumores sobre os possíveis nomes dos próximos aparelhos, incluindo a adição da nomenclatura “Pro” nos modelos OLED . Como esperado, a Bloomberg propõe que a maior novidades dos flagships será o novo sistema de câmera tripla que deverá combinar as lentes grande-angular, telefoto e ultra-wide.

Mais do que uma melhoria no hardware, a Apple deverá aproveitar o potencial do novo sistema de câmeras dos iPhones em um novo recurso (provavelmente exclusivo dos próximos modelos) chamado “Smart Frame”. Como informamos, essa tecnologia fará com que os usuários ajustem o enquadramento e o recorte da imagem depois que ela foi tirada, mas não termina aí: segundo a Bloomberg, os novos iPhones serão capazes de tirar três fotos simultaneamente (a partir de cada uma das lente) e combiná-las para “criar uma imagem de alta resolução”.

Ainda sobre resolução, Gurman também espera que a qualidade de vídeo dos modelos topos-de-linha “aumente significativamente”, com base em diversos recursos de edição de vídeos embutidos no iOS 13. O diferencial desses modelos estará, entretanto, na possibilidade de aplicar esses ajustes em tempo real, enquanto o vídeo está sendo gravado.

Tudo isso poderá ser possível graças ao chip “A13”, o qual talvez ganhará um novo componente chamado “AMX”, um tipo de coprocessador matemático voltado para tarefas relacionadas a AR e de visão computacional.

Outra grande provável melhoria dos próximos iPhones pode estar relacionada ao Face ID. Desde a apresentação do sistema de biometria facial da Apple — com o iPhone X, em 2017 — a tecnologia ganhou apenas melhorias pontuais, mas nada muito significativo. Os próximos modelos, no entanto, deverão ganhar um novo sensor “multi-ângulo” para identificar o rosto dos usuários a partir de um campo de visão mais amplo.

Os iPhones incluirão um novo sensor do Face ID multi-ângulo que captura um campo de visão mais amplo para que os usuários possam desbloquear os aparelhos mais facilmente — mesmo quando os dispositivos estão planos em uma mesa.

No mais, com relação aos próximos smartphones da Maçã, Gurman prevê uma melhor resistência à água (que já está melhor nos iPhones XS e XS Max), o fim do 3D Touch em prol de uma “nova tecnologia” de Haptic Touch, design externo com vidros mais resistentes (com efeito mais fosco).

iPad Pro

O relatório também cita que uma possível atualização do iPad Pro esteja a caminho, a qual deverá incluir, naturalmente, algumas melhorias no processamento e performance do tablet da Maçã. Mas a grande e principal mudança poderá ser, de fato, um sistema de câmera tripla nos modelos topos-de-linha, aproximando-os das possíveis características dos futuros iPhones.

A Bloomberg também pôs a mão no fogo e cravou que a Apple está prestes a lançar um novo iPad de 10,2 polegadas, o qual, como já informamos anteriormente, provavelmente substituirá o atual modelo de 9,7 polegadas.

Apple Watch

Apple watch Series 4 | Imagem: Distinctive Shots / Shutterstock.com

Quanto ao smartwatch, é praticamente uníssono que a principal mudança no próximo modelo (o “Apple Watch Series 5”) deverá ser os novos acabamentos de titânio e cerâmica.

Por um lado a notícia é ruim dado o potencial que o relógio ainda tem de crescer e ganhar novos recursos; por outro, talvez isso seja realmente a melhor coisa a se fazer já que “o time está ganhando”.

AirPods

AirPods. | Imagem: DedMityay / Shutterstock.com

Aqui, também, sem muitas novidades. De acordo com a Bloomberg, os novos modelos do fones de ouvido sem fio da Maçã já estão em desenvolvimento e suas principais características deverão ser residência à água e cancelamento de ruído, algo que já vinha sido relatado há algum tempo.

Macs

Além de relembrar o novo Mac Pro (o qual ainda não tem uma data de lançamento definida), Gurman também relatou que o especulado MacBook Pro de 16 polegadas é bastante provável, mas não se atreve a dizer quando ele será anunciado. No começo deste mês, mais uma fonte “confirmou” o lançamento desse modelo para outubro, mas tudo está ainda bem difuso.

HomePod

Por fim, mas não menos importante, a Bloomberg defendeu que a Apple lançará um novo HomePod em 2020. Entre as melhorias da próxima geração do alto-falante inteligente da Maçã estaria a adição de dois tweeters (além dos sete que o hardware possui atualmente).

Apesar disso, é provável que a Maçã comercialize o próximo HomePod por um preço ainda mais baixo que o modelo atual, o qual teve seu valor reduzido há alguns meses devido à fraca demanda pelo produto. De qualquer forma, fica o questionamento: o quão mais barato o provável futuro HomePod deverá ser?

De fato, o segundo semestre costuma ser o período mais agitado para a Apple, justamente pelo lançamento de novos gadgets e, agora, serviços; contudo, só o tempo revelará o que de fato emergirá dos rumores acima.

Ansiosos?

via 9to5Mac