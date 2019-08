Promoções do dia na App Store: LumaFusion, GoodReader, Bastion e mais!

Confira e aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores para nesta quinta-feira!

Se você edita vídeos no Mac usando o Final Cut Pro X ou em qualquer dispositivo usando o iMovie, se sentirá em casa com o LumaFusion, desenvolvido pelo pessoal da Luma Touch.

Da mesma forma que o Affinity Photo é um divisor de águas para fotografia no iPad, o LumaFusion é para edição de vídeos. O aplicativo vem recheado com um grande pacote de recursos, combinado a uma interface leve e relativamente simples de se usar.

Ao abrir o app pela primeira vez, você se sente em um ambiente complexo e simples ao mesmo tempo, sem botões de ajuda na própria tela. Todos os tutoriais do aplicativo estão disponíveis na site da desenvolvedora e a sensação é próxima a um déjà vu, sobretudo para aqueles que já utilizaram versões mais antigas do iMovie.

O LumaFusion conta com layouts personalizáveis ao toque de um botão, que podem ser alterados de acordo com o processo de edição do filmes.



Ele permite a edição de conteúdos em 4K com 60 quadros por segundo, coisa que o iMovie atualmente não permite. A correção de cores, saturação e teclas de atalho tornam o processo todo muito melhor do que no aplicativo da Apple. Os controles de som também estão alguns degraus acima.

O LumaFusion permite até seis diferentes faixas simultâneas na linha do tempo, sendo três de vídeo/áudio e três adicionais para narração, música e efeitos especiais. É possível conectar o aplicativo e acessar arquivos de diversos serviços de armazenamento na nuvem, tais como Box, Dropbox, Google Drive, iCloud Drive e OneDrive. O pré-visualizador de fontes é um grande facilitador para o processo de edição, auxiliando a definição de entradas/saídas de cada clipe.

Seguindo o recurso de linha do tempo magnética do FCPX, o LumaFusion garante que todos os clipes ficarão juntos, tornando o processo como um todo mais fácil e adequado ao iPad.

Confira um pequeno vídeo-tutorial dele:

Outro destaque do aplicativo fica para a forma de controle por gestos aplicada na divisão de clipes — não por ser o primeiro a suportar tal recurso, mas pela fácil e precisa forma definida por seus desenvolvedores: um toque com dois dedos. Ao tocar duas vezes em um clipe na linha do tempo, você encontrará um editor de quadro bem preciso e completo, apresentando resultados impressionantes, iguais ou bem parecidos com editores de vídeo profissionais disponíveis para computadores.

Estão presentes ainda ferramentas de desfazer/refazer, duplicar, dividir e apagar clipes. Após a conclusão do trabalho, você pode compartilhar diretamente em diversos serviços (como Facebook, YouTube, Vimeo, Box, Dropbox, Google Drive, iCloud Drive e OneDrive), além do salvar na sua própria biblioteca do Fotos (Photos) ou enviar para o seu Mac via AirDrop — seja apenas o áudio/vídeo ou o clipe completo, com todos os metadados do projeto e até em diferentes configurações de cadência (3,976, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59,94, 60, 120 e 240).

Muito além de apenas adicionar itens numa linha do tempo, o aplicativo possibilita a edição das propriedades da mídia, adicionando títulos, efeitos especiais, misturando áudios e muito mais.

Assista a um vídeo meu totalmente filmado/fotografado com o iPhone e editado no LumaFusion:

O LumaFusion é, sem a menor dúvida, o um dos mais poderosos editores de vídeos para iOS, adicionando grandes ferramentas para pessoas que editam conteúdos ao mesmo tempo em que o produzem ou simplesmente usam um iPad como dispositivo principal.

