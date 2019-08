Já faz um tempinho que os iPads Pro foram lançados, mas nunca é tarde para a Twelve South, conhecida fabricante de acessórios para iGadgets, lançar suas novidades (elegantes e de ótima qualidade) para o tablet topo-de-linha da Maçã.

Além da Twelve South, a Otterbox (conhecida por suas cases super-resistentes) lançou o seu próprio carregador portátil sem fio (padrão Qi) expansível — entrando de vez nesse mercado que já oferece algumas opções.

Vamos às novidades?

Twelve South

Como dissemos, em breve fará um ano que os iPads Pro (3ª geração) foram anunciados, mas só agora a Twelve South apresentou a sua nova case Journal para os modelos de 11 e 12,9 polegadas.

A principal característica da Journal é a proteção em todas as bordas e a possibilidade de usar o iPad Pro em diversas posições. A qualidade do acessório, feito de couro na parte exterior, também não fica para trás, podendo durar por um bom tempo.

O acessório também inclui um espaço para armazenamento da Apple Pencil e um bolso interno que pode ser usado para guardar um teclado Bluetooth ou documentos.





A Journal está disponível por US$100 (para o modelo de 11″) e US$120 (para o modelo de 12,9″) na loja online da Twelve South.

OtterBox

A OtterBox recebeu elogios e críticas por ter lançado cases para iPhones com PopGrips (amadas por uns e odiadas por outros), mas agora a fabricante divulgou um novo produto que deve cair no gosto dos usuários: as OtterSpots.

O novo carregador portátil da OtterBox inclui uma base de carregamento sem fio (padrão Qi) expansível, que pode alimentar gadgets (como os novos iPhones) compatíveis e as próprias cases da fabricante que oferecem suporte para o padrão Qi.

Mais precisamente, as OtterSpots podem ser empilhadas para carregá-las entre si enquanto recarrega um smartphone no topo. A ideia com isso é que, com várias baterias carregando de uma só vez, você pode rapidamente pegar uma delas e levá-la para qualquer lugar.

O acessório conta com uma bateria de 5.000mAh e oferecem velocidades de carregamento sem fio de até 10W. Além disso, as OtterSpots têm, ainda, uma porta USB-C para que você possa carregar outro aparelho através de um cabo, e é possível acompanhar o nível de bateria do portátil a partir das luzes LED do dispositivo.

A OtterSpot está disponível por US$130 na loja online da Otterbox; por esse valor, você adquire duas unidades carregadoras, sendo que cada base adicional é vendida por US$70, mais o custo do frete para o Brasil.

via MacRumors, 9to5Mac