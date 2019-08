O serviço de streaming de músicas da Apple lançou hoje uma nova playlist, chamada “Novidades do dia”, em substituição à lista “Melhor da semana”. A principal diferença das duas é que, agora, a seleção de novas músicas acontecerá todos os dias — diferentemente da antiga playlist, que recebia novos conteúdos semanalmente, às sextas-feiras.

De acordo com o Apple Music, a nova playlist tem como objetivo apresentar os artistas e as faixas que estão em alta em cada região, sem distinção de estilos musicais. No Brasil, a playlist vai do pop internacional ao sertanejo, incluindo novidades de Lana Del Rey, Ana Carolina e Luan Santana.

A música evolui todos os dias e aqui estão as melhores novidades dos artistas que estão bombando na cena, numa mistura de gêneros. As faixas desta playlist são atualizadas com frequência, se você gosta de uma delas, a adicione à sua biblioteca.

A música no topo de divulgação da nova playlist hoje é “The Man”, do novo álbum “Lover”, da cantora americana Taylor Swift, que também estampa a capa de divulgação da lista.

Pode ser que alguns usuários comparem a novidade do Apple Music com a playlist Daily Mix, do Spotify. Diferente do serviço da Maçã, no entanto, a opção do serviço sueco oferece sugestões de músicas personalizadas com base nas reproduções de cada usuário, por meio de algoritmos. Como sabemos, o Apple Music preza pela curadoria humana, por isso a sua playlist é mais abrangente.

