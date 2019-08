A Bose, conhecida fabricante americana de equipamentos de áudio, revelou nesta semana o seu novo modelo de alto-falantes portátil compatível com protocolo de conexão sem fio da Apple, o AirPlay 2.

O novo Home Speaker da Bose, com interface Bluetooth, foi projetado para ser compacto e possui um design “semelhante” ao do HomePod, com um corpo cilíndrico; porém, a novidade da fabricante é dividida, na parte inferior, pela rede de alto-falante e, na parte superior, pelo corpo de alumínio.

Os botões na parte superior dos portátil permitem o controle manual de energia, volume e reprodução; eles oferecem, ainda, um recurso exclusivo para desativar o microfone do speaker, de forma que você tenha certeza de que não está sendo gravado a todo instante.

Por dentro, o Home Speaker possui três radiadores passivos, um driver de alta excursão, e o que Bose diz ser um defletor para distribuir um “som claro e realista em todas as direções”.

O alto-falante também conta com uma alça a qual permite movê-lo de um lugar para outro com segurança. Nele, há uma bateria recarregável com capacidade para até 12 horas de reprodução, e apesar de não ser resistente à água (IPX4), os novo speaker da Bose não terá problemas com respingos ou pequenos derrames de líquidos.

Quanto à conectividade, o alto-falante é compatível com os principais protocolos e assistentes virtuais, incluindo o AirPlay 2, da Apple; o Google Assistente e a Alexa, da Amazon. No que tange a conexão com o iOS, por meio do AirPlay 2 você pode reproduzir músicas de qualquer dispositivo e emparelhá-los com outros alto-falantes pelo próprio iPhone, a partir do app Bose Music.

O Home Speaker custa US$350, o mesmo valor que a Apple costumava cobrar pelo HomePod, antes de reduzir o preço do alto-falante inteligente para US$300 há alguns meses. Segundo a Bose, o novo modelo será entregue a partir do dia 19 de setembro.

via 9to5Toys