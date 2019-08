Na última segunda-feira, falamos aqui sobre duas ferramentas de jailbreak — a Chimera e a unc0ver — que tinham ganhado suporte ao iOS 12.4 após a “descorreção” de uma brecha por parte da Apple. Havia um detalhe, entretanto: as ferramentas não traziam suporte aos dispositivos da Maçã com chips A12 e A12X, o que tirava da festa todos os iGadgets mais recentes. Agora, isso, mudou.

A equipe de desenvolvimento do unc0ver anunciou que as versões mais recentes da ferramenta (3.5.4 e 3.5.5) trazem suporte parcial aos dispositivos com chips A12 e A12X, como iPhones XR/XS/XS Max, iPads Pro e Air de terceira geração, e o iPad mini de quinta geração.

O suporte é parcial porque ainda não é capaz de realizar injeção de código nos aparelhos mais recentes; apesar disso, o jailbreak pode ser instalado nos dispositivos para ativar o SSH e o suporte à execução de códigos não-assinados. Ambas as versões da ferramenta, 3.5.4 e 3.5.5, suportam os gadgets com chips A12 e A12X; a diferença é que a versão mais recente foi lançada para corrigir alguns bugs em aparelhos rodando o iOS 11.

É bom notar que, sem o suporte à injeção de código, o jailbreak para dispositivos A12/A12X pode ser menos estável e funcional do que as soluções “completas”, então não é recomendável realizar o processo no seu dispositivo caso você não tenha total conhecimento do que está fazendo. Caso você esteja ciente e queira prosseguir, basta fazer o download dos arquivos do unc0ver 3.5.5 nesta página do GitHub.

via iClarified