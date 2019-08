A Apple colocou no ar ontem — às “vésperas” do lançamento oficial do iOS 13, do iPadOS 13 e do macOS Catalina —, o novo visual do portal iCloud.com. Por enquanto, as novidades estão disponíveis apenas na versão beta da plataforma online.

Em comparação ao atual iCloud.com, que possui um fundo de bolhas azul e (gigantescos) ícones de web apps, o novo site ficou mais clean, seguindo a estética da maioria das páginas da Maçã.

Outras mudanças incluem o novo web app Lembretes (Reminders), que espelha o aplicativo presente no iOS (permitindo aos usuários, criarem, gerenciarem e apagarem seus lembretes), a remoção do web app Ajustes, o qual foi substituído pelo link “Ajustes da conta”, e do “Launchpad” (um ícone para você voltar à tela inicial do iCloud.com).

Vale notar que você precisa ter instalado o iOS/iPadOS 13 ou o macOS Catalina 10.15 para ter acesso ao novo Lembretes, já que é por algum dos novos sistemas que você faz o upgrade para a nova versão dele.

Além do desktop, o novo visual também está otimizado para smartphones, possibilitando que os usuários gerenciem dados, arquivos, fotos e email do iCloud também a partir de navegadores mobile.

No mais, todas as outras funções e web apps foram mantidos na versão beta, mas isso poderá mudar (ou não) até o lançamento oficial — o que deverá ocorrer quando as novas versões do iOS, do iPadOS, do macOS, do watchOS e do tvOS forem disponibilizados para todos os usuários.

