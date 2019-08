Lembram dos Memoji Stickers? É possível que alguém tenha esquecido deles com a quantidade de novidades no iOS 13, mas estamos aqui para rememorá-los: são pacotes de stickers dos seus Memojis em várias expressões (feliz, sorridente, bravo, chorando, etc.) que você pode compartilhar na maioria dos mensageiros, como o iMessage ou o Telegram.

O WhatsApp implementou suporte ao recurso até rapidamente, mas de uma forma pouco elegante: ao enviar os Memoji Stickers aos seus amigos, eles apareciam com bordas brancas feias e de aparência amadora. Agora, com a mais recente versão beta do mensageiro, isso está corrigido.

Como avistado pelo desenvolvedor Darshit Shah, a versão 2.19.90.23 do WhatsApp beta para iOS já traz suporte completo aos Memoji Stickers — isto é, a partir de agora, eles são enviados do jeito que deve ser, com fundo transparente e sem bordas brancas. O mensageiro ainda leva alguns segundos para importar os adesivos, mas isso deve ser corrigido até o lançamento da versão final do app.

Nosso leitor Marcelinho Lopes fez um vídeo do recurso já em funcionamento:

A mais recente beta do WhatsApp traz uma outra novidade: já começam a aparecer, em certas áreas do app, a inscrição “WhatsApp do Facebook” — tudo seguindo a mudança, anunciada por nós, que deixaria a marca da gigante de Mark Zuckerberg mais presente nos aplicativos de sua propriedade, como o Instagram e o próprio WhatsApp. Por enquanto, a nova “marca” só aparece nas configurações do app, mas ela deve aparecer em outros locais em breve.