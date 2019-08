Pin it

Com GIFs, Samsung entra na luta contra o preconceito com o balãozinho verde

O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas se há um alento em meio a todo o fogo que nos consome, é ver que a luta contra o preconceito (de todos os tipos, formatos e expressões) se fortalece a cada dia. É natural que algumas dessas lutas estão mais avançadas e outras menos — que bom, então, que um cavaleiro solitário está chegando a cavalo para reforçar mais uma dessas cruzadas.

O cavaleiro responde pelo nome de Samsung e a causa nobre para a qual ele está militando é ainda pouco discutida: o terrível preconceito sofrido por pessoas que enviam SMS de dispositivos Android para usuários de iPhones.

Como bem se sabe, quando isso acontece, o receptor vê em seu aparelho um balão verde — em contraponto à tradicional bolha azul do iMessage, que abre uma série de possibilidades adicionais.

A luta é dura: pessoas que mandam mensagens em balõezinhos verdes são frequentemente subjugadas pelos insensíveis usuários de iPhones, e não há muitas formas de transpassar essa barreira — ah, se a Apple abrisse o iMessage para outras plataformas…

Portanto, não havia outra opção para a destemida Samsung, a não ser tomar uma medida drástica: criar uma página especial no GIPHY com GIFs de luta contra o preconceito com os balõezinhos verdes.













A tônica dos GIFs é empoderamento: sob o mantra “Green don’t care” (“Verde e não me importo”), as pequenas animações são perfeitas para enviar para aquele usuário que resolveu se sentir superior em relação a você por causa da sua escolha de sistema operacional.

Temos criaturas um tanto quanto… estranhas… talvez picles antropomorfizados… que parecem abraçar completamente sua verdidão, que é exatamente o que todos nós devemos fazer.

A Samsung encoraja, ainda, que usuários espalhem no Instagram a hashtag #GreenDontCare — assim, essa mensagem importantíssima chegará para o máximo possível de internautas.

Façamos parte dessa luta. Ajamos. O preconceito contra os balõezinhos verdes é real e precisa acabar antes que domine todos nós. Avante!

via MacRumors