MM Responde: como utilizar a autenticação de dois fatores em dispositivos que não permitem a digitação do código de verificação?

Como utilizar a autenticação de dois fatores em dispositivos que não permitem a digitação do código de verificação?

Para dispositivos mais antigos e/ou que não suportam a forma regular de verificação em duas, a Apple possui uma alternativa.

Autenticação de dois fatores

A autenticação de dois fatores é uma medida de segurança para adicionar uma camada a mais de segurança em suas contas digitais na tentativa de manter-se protegido digitalmente. A ideia é a de que ninguém poderá entrar na sua conta sem em posse outro seu de confiança ou acesso ao seu número.

Para “atravessar” a autenticação de dois fatores, basta acessar o iCloud.com e digitar normalmente as credenciais do seu ID Apple (se estiver fazendo isso num computador público, é uma boa ideia fazê-lo numa aba anônima). É importante ressaltar que alguns recursos não exigem esse tipo de autenticação, como o Buscar Meu iPhone.

Autenticação de dois fatores em dispositivos mais antigos

Abaixo explicarei como utilizar a autenticação de dois fatores em dispositivos mais antigos, incompatíveis com o recurso — isso inclui Apple TVs de gerações anteriores e Macs com versões do OS X/macOS os quais não apresentam a janela para digitação do código enviado pela Apple.

Nesse processo, você terá de gerar um código manual em um dispositivo já conectado a sua conta:

No iOS : vá em Ajustes > [Sua Conta] > Senha e Segurança e toque em “Obter Código de Verificação”.

: vá em Ajustes > [Sua Conta] > Senha e Segurança e toque em “Obter Código de Verificação”. No macOS: vá em Preferências do Sistema » iCloud » Detalhes da Conta » Segurança e depois em “Obter Código de Verificação”.

Após gerar os códigos, digite o email da sua conta iCloud; no campo de senha, digite-a normalmente e, logo em seguida, adicione (na sequência mesmo, sem espaçamento) os seis dígitos obtidos no processo acima.

Pronto, sua conta deverá ser acessada normalmente!

Se você deseja mais dicas de como proteger suas contas, não deixe de conferir nosso vídeo:

