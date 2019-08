O período de testes dos futuros sistemas operacionais da Apple continua a todo vapor, mas isso não significa que a empresa esteja deixando seus sistemas atuais de lado — tanto é que a gigante de Cupertino liberou agora há pouco, para todos os usuários, o iOS 12.4.1 (compilação 16G102 ), o watchOS 5.3.1 ( 16U600 ) e o tvOS 12.4.1 ( 16M600 ), bem como (mais) uma Atualização Suplementar do macOS Mojave 10.14.6 ( 18G95 ).

O update do iOS é o mais significativo: segundo a Apple, ele conta com “atualizações importantes de segurança e estabilidade” — o que não chega a ser nada revelador, mas nos dá uma ideia de que a empresa “recorrigiu” a brecha que tinha permitido o funcionamento de ferramentas de jailbreak no iOS 12.4. Se você é adepto do desbloqueio, portanto, é melhor não atualizar por agora; para todos os outros usuários, a atualização é, como sempre, recomendada.

No caso do macOS, a Apple afirmou que a atualização corrige um problema que estava desligando alguns Macs em modo repouso, além de resolver bugs que causavam problemas de performance ao trabalhar com arquivos muito grandes e que impediam apps como os da suíte iWork (Pages, Numbers e Keynote) de serem atualizados. O tvOS e o watchOS ganharam atualizações mais focadas em estabilidade.

Todas as novas versões dos sistemas podem ser imediatamente baixadas e aplicadas nos seus dispositivos (contanto que eles sejam compatíveis com elas, é claro).