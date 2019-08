Atualmente, é possível ver um movimento claro por parte da Apple no sentido de “descentralizar” seus serviços: vimos a empresa colocar assistências técnicas autorizadas em centenas de lojas da Best Buy nos Estados Unidos e abrir uma loja oficial dentro da Amazon, a maior varejista do mundo. Agora, uma iniciativa similar está se iniciando aqui mesmo, na nossa querida república.

O indefectível Mercado Livre inaugurou recentemente uma loja oficial da Apple em seus próprios domínios, permitindo que usuários do site comprem produtos da Maçã usufruindo de todos os benefícios da plataforma — como o serviço de pagamentos Mercado Pago, que permite o parcelamento das compras em até 12x sem juros em diversos cartões de crédito.

É bem verdade que, ao contrário das iniciativas nos EUA, aqui não é exatamente a Apple que está cuidando da parceria. Trata-se de uma ação da Allied, Premium Reseller da Maçã que já gerencia as operações da empresa no Brasil em lojas de terceiros (basta ver a loja da Apple no site da Americanas, por exemplo). O iHelp BR confirmou a parceria com a Allied, que é associada a uma série de outras fabricantes em território nacional — como a Samsung, a Microsoft, o Google e a Amazon.

A loja da Apple no Mercado Livre tem disponível todo o catálogo da empresa oferecido no Brasil, como iPhones, iPads, Macs, Apple Watches, Apple TVs e acessórios. Os preços são, em sua maioria, os mesmos praticados na Apple Online Store brasileira, mas alguns produtos têm pequenos descontos — vale observar, por exemplo, os combos oferecidos na loja, como esse do iPhone 8 de 64GB com os novos AirPods (com estojo de recarga sem fio) saindo por R$4.600.

Interessante, não?