Como sempre acontece, assim que um novo dispositivo chega ao mercado, o PhoneBuff corre para realizar os seus famosos testes de resistência. E não foi diferente agora, com o Galaxy Note10 e 10+.

O aparelho da Samsung conta com Gorilla Glass 6 tanto na parte frontal quanto traseira do dispositivo (diferente do Galaxy S10, que tem o vidro reforçado apenas na parte frontal). E, como podemos ver no vídeo, o telefone da sul-coreana conseguiu bater o iPhone XS Max — a Apple não confirma, mas tudo indica que ela também usa o Gorilla Glass 6 em seus aparelhos.

Ainda que o iPhone tenha ganhado algumas etapas do teste de resistência, o PhoneBuff deu uma pontuação 37 para o Galaxy Note10+ (de 40 possíveis), superando os 34 pontos do iPhone XS Max. Mas a máxima continua valendo: telefone de vidro ainda quebra.

A Apple, no entanto, deverá lançar os novos iPhones no começo de setembro e, segundo a Bloomberg, o futuro aparelho da Maçã tem tudo para ser mais durável e resistente a quebra — e também à água.

via 9to5Mac