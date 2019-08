Com a máquina de rumores já a todo vapor para os (prováveis) lançamentos de 2019, é natural que os olhares da imprensa e dos insiders sigam para o ano seguinte. Já aconteceu com os iPhones e com os Macs, e agora está acontecendo também com o iPad Pro.

De acordo com o site coreano The Elec, a Apple tem planos de lançar novos modelos do seu tablet profissional(?) em 2020 com um recurso importante: câmeras traseiras com sensores 3D. A matéria cita fontes da indústria e afirma que uma fornecedora em específico, a Derkwoo Electronics, ficará responsável por fabricar os componentes das câmeras; a produção em massa das peças só começará no fim deste ano, entretanto.

O sensor 3D das futuras câmeras, segundo a reportagem, será do tipo time-of-flight (ToF), que difere da tecnologia usada nas atuais câmeras TrueDepth pelo uso de lasers e da medição do tempo levado para que eles cheguem a uma superfície e voltem. Com isso, é possível realizar capturas ainda mais precisas e de distâncias muito maiores — você pode tanto fazer o modelo 3D de um objeto ou rosto quanto mapear todo um cômodo, por exemplo.

Os rumores não chegam a ser surpreendentes: outras fontes já sugeriram que alguns iPhones de 2020 também ganharão a tecnologia, o que dá sinais de que a Apple abraçará o 3D com força em 2020. Talvez um pouco depois da concorrência, é bem verdade: o Samsung Galaxy Note10, lançado há algumas semanas, já conta com a bendita câmera traseira ToF.

Só uma informação do The Elec pode confundir um pouco: de acordo com o site, a Apple apresentará esses novos iPads Pro em março do ano que vem, o que contraria as expectativas da indústria de rumores até agora — o que esperávamos era que a Maçã atualizasse os tablets já em outubro próximo, um ano depois do último update e confirmando os registros que vimos na Comissão Econômica da Eurásia.

Caso o site coreano esteja correto, é possível que vejamos a Apple estendendo um pouco mais o ciclo dos atuais iPads Pro, e reservando o (possível) evento de outubro para outras novidades — como o rumorado iPad de 10,2″, o novo MacBook Pro de 16 polegadas e a atualização dos MacBooks Air e Pro de 13″. Será?

via MacRumors