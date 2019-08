★ MacX Video Converter Pro converte vídeos 4K para quase qualquer tamanho e formato; sabia como ganhar uma licença!

A captura de vídeos 4K deixou de ser um luxo restrito a câmeras profissionais caríssimas e já é uma realidade deveras palpável para donos de smartphones de quase todas as faixas de preço. Só que isso vem com um custo: vídeos em 4K ocupam muito espaço — espaço precioso em disco que poderia ser usado para uma série de outras coisas, como aplicativos, músicas e fotos.

Por isso, urge a necessidade de se ter um conversor e compressor fácil de usar e que transforme seus arquivos 4K em vídeos 1080p (Full HD), por exemplo — para que você possa guardar as capturas originais num HDD externo e mantenha no seu celular e computador versões mais leves que possam ser assistidas a qualquer momento. Nesse sentido, o MacX Video Converter, da Digiarty Software, é uma excelente opção.

O app, contudo, conta com uma versão Pro ainda mais parruda. E antes de falar sobre todas as qualidades do aplicativo, é importante destacar a belíssima promoção que sua desenvolvedora está realizando: por tempo limitado, você pode obter o MacX Video Converter Pro gratuitamente (normalmente, ele custa US$60) para comprimir seus videos 4K, basta acessar essa página fornecer um endereço de email válido para receber o link de download. Vale lembrar que a versão gratuita não é elegível a atualizações futuras.

Em termos de funcionalidade, o software faz bonito: temos aqui uma solução completa para converter e comprimir basicamente qualquer tipo de vídeo que você tenha (incluindo, claro, arquivos 4K). O MacX Video Converter Pro é capaz de converter vídeos de/para formatos como MOV, MP4, AVI, MKV, FLV, WMV, 3GP e muitos outros, nos dois padrões de compressão mais populares do mercado: H.264 ou H.265/HEVC.

A ferramenta de compressão do software é particularmente robusta: basta jogar os arquivos desejados na janela do app e diminuir o tamanho deles, resultando em vídeos até 90% mais leves (dependendo da resolução desejada). O mais legal é que o aplicativo agrada tanto a usuários iniciantes, que queiram somente comprimir seus vídeos sem pensar em ajustes refinados, quanto aos mais avançados, que queiram escolher todas as configurações dos arquivos resultantes.

Além do propósito básico de converter e comprimir vídeos, o app conta ainda com um pequeno editor embutido para que você faça pequenas modificações nos seus arquivos. É possível, por exemplo, recortar seu vídeo, fazer crops, adicionar legendas e marcas d’água, ou ajustar o volume do áudio; você pode ainda baixar e converter vídeos de centenas de sites, como o YouTube. Todos esses processos ficam ainda mais rápidos com a aceleração via GPU , disponível para todos os Macs com placas gráficas discretas.

Se você quer um software completo, fácil de usar e com resultados satisfatórios, portanto, vale a pena testar o MacX Video Converter Pro — ainda mais considerando sua promoção, válida por tempo limitado. Aproveite!

