A falta de inovação é um problema real que permeia o mundo dos smartphones e os iPhones em particular. Pensando nisso, o que vocês achariam de um recurso em futuros celulares da Maçã que possibilitasse a comunicação entre aparelhos mesmo sem Wi-Fi ou rede celular? Inovador, não? Pois aparentemente a Apple matou exatamente um projeto desse tipo.

Segundo o The Information, a empresa estava trabalhando com a Intel num novo recurso de Walkie-Talkie que seria incorporado a futuros iPhones. Nada a ver com o recurso Walkie-Talkie do Apple Watch, que requer conexão a uma rede para funcionar: caso viesse a existir, a nova tecnologia poderia conectar iPhones a longa distância sem qualquer conexão externa — justamente como um Walkie-Talkie real.

O recurso seria baseado em ondas de rádio de 900MHz, que conectariam os aparelhos diretamente sem interferência das redes celulares. Com isso, permitir-se-ia a comunicação entre iPhones mesmo em áreas totalmente remotas, como florestas ou pequenas estradas.

Tudo muito legal, mas — ao que tudo indica — não veremos mais um recurso do tipo, ao menos num futuro próximo. Isso porque a tecnologia era estritamente ligada à Intel e aos seus modems 5G, cuja operação foi adquirida pela própria Apple recentemente. Unindo isso à saída de Rubén Caballero, que supervisionava o projeto, a companhia achou mais produtivo cancelar os planos como um todo.

Isso não significa, claro, que nunca veremos um Walkie-Talkie “real” em um futuro iPhone — mas por ora, parece que a funcionalidade não está muito presente na lista de pendências da Maçã. Uma pena.

