Promoções do dia na App Store: Cardhop, Matrix Numerics, Total Video Player: Movie Play e mais!

Para esta segunda-feira, confira a nossa tradicional seleção de promoções nas App Stores!

Desenvolvido pela Flexibits, o Cardhop é um gerenciador que possibilita uma interação ainda maior com a sua agenda de contatos no macOS e no iOS, a partir de ações rápidas e personalizáveis, como veremos a seguir.

Particularmente acho o app Contatos, nativo do sistema, suficiente para meu uso. Contudo, vários recursos do app são excelentes para quem se sente “bloqueado” pelo iOS.



Nota na App Store

Minha nota

Assim como na versão para macOS, é possível digitar o nome de uma pessoa seguido pelo email dela e o Cardhop adicionará essa informação àquele contato no iPhone/iPad. Ao digitar “ligue para fulano”, o app efetuará a ligação automaticamente, assim como uma assistente virtual.

O Cardhop oferece também suporte aos Atalhos da Siri, permitindo automatizar diversas ações com seus contatos e unir essas ações à de outros aplicativos. O gerenciador oferece, ainda, um espaço para anotações (melhor do que o presente no app Contatos) e cartão de visita pessoal (com código QR), por meio do qual você pode compartilhar suas informações de contato mais relevantes com mais praticidade. Como ponto negativo, fica a falta de suporte ao nosso idioma.

Ah, a versão para macOS também está em oferta:

Se você precisa de um utilitário como esse, aproveite a oferta! 😀

· • ·

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$94 de desconto:

Apps para iOS

Para os fãs de matemática.

Sons para relaxar.

Teclado calculadora.

Crie música.

Apps para macOS

Reprodutor multi-formato.

Ótima opção de calendário.

· • ·

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😁