Review: cabos, carregadores e cases da NATIVE UNION oferecem ótima qualidade e design

A qualidade dos produtos Apple é inegável. É claro que, como qualquer outra empresa, a Maçã também dá lá as suas escorregadas, mas de modo geral, quando compramos iPhones, iPads, Macs, Apple Watches e outros produtos, sabemos que estamos adquirindo produtos de qualidade.

Na opinião deste que voz escreve, contudo, essa qualidade não necessariamente se replica em alguns acessórios da marca. Apesar de bonitos, os famosos cabos Lightning para USB da empresa, por exemplo, são frágeis, podendo apresentar problemas após alguns meses de uso intenso.

Outro exemplo: as cases de silicone, infelizmente, não são conhecidas por sua durabilidade — em pouco tempo seus cantos podem começar a descascar. E o carregador do iPhone? Esse até que é durável, mas oferecer uma fonte de alimentação de 5W em pleno 2019 é algo que vai contra os princícpios de qualquer empresa de tecnologia.

A lista continua. Por essas e outras, quando o assunto é acessório, eu particularmente prefiro optar por marcas parceiras da Apple que fazem um trabalho melhor do que a própria Maçã. A NATIVE UNION é uma delas.

Há algum tempo nós recebemos da Native Union alguns acessórios simples, porém bem legais, para testarmos.

Os testes envolveram cinco produtos, os quais você confere abaixo:

NIGHT Cable e BELT Cable XL

Existem diversos cabos de inúmeras fabricantes bem projetados, os quais utilizam materiais premium. Eu falo pois já utilizei alguns, mas acredito que eu nunca vi, ainda, um tão forte e resistente como esses da NATIVE UNION — de acordo com a fabricante, eles são 6x mais resistentes que cabos comuns.

O que me agrada mais nos cabos da fabricante como um todo é que, além de fortes e resistentes, eles são de muito bom gosto, tendo ainda diversas opções de estilos — com certeza um deles lhe agradará.

O NIGHT Cable conta com uma particularidade muito interessante: uma “bola trançada” que faz o papel de âncora, evitando que o seu telefone caia da mesa de cabeceira e até mesmo deixando o cabo, quando desconectado do aparelho, numa posição de fácil acesso.

Vale notar que essa “bola trançada” pode ser deslocada para qualquer parte do cabo. E como estamos falando de um cabo de 3 metros, você tem liberdade total para utilizá-lo em uma tomada distante de você que, ainda assim, poderá usufruir do seu iPhone sem nenhum problema.

O BELT XL Cable (também com 3 metros de extensão) é praticamente idêntico ao NIGHT Cable, só que em vez da “bola trançada”, temos uma espécie de cinto — o que faz desse cabo a companhia perfeita para viagens, já que ele pode ser facilmente enrolado e preso.

O NIGHT Cable sai por US$40, enquanto que o BELT XL custa US$35. É bom ressaltar que eu testei o cabo USB-A/Lightning, mas a Native Union oferece outras variações, como USB-A/USB-C, USB-C/Lightning e USB-C/USB-C.

SMART CHARGER INTERNATIONAL

Focando na experiência com o iPhone, ninguém merece o carregador de 5W da Apple. Se você é uma pessoa que viaja muito, ele se torna ainda pior, já que você precisa utilizá-lo com um adaptador. Nesse cenário, o SMART CHARGER INTERNATIONAL é perfeito.

Estamos falando de um carregador pequeno, com duas saídas USB-A para recarregar dois dispositivos ao mesmo tempo (até 3,1A, 2,4A por porta), sejam eles smartphones ou até tablets. O acessório conta com a tecnologia Smart-IC, garantindo que os dispositivos estejam carregando em sua velocidade máxima e oferecendo proteção contra sobrecorrente, sobretensão e curto-circuito.

Por ser internacional, ele inclui três adaptadores para que você possa usá-lo nos EUA, na Europa/América do Sul e no Reino Unido. E isso tudo num formato muito compacto, com menos de 12mm (é claro que é maior do que o carregador de 5W da Apple, mas acredite quando eu digo que ele é pequeno), e de bom gosto, com um acabamento de “tecido” que oferece uma ótima pegada.

Para finalizar, ele conta ainda com uma luz indicadora, mostrando quando o acessório está conectado a energia.

O SMART CHARGER INTERNATIONAL custa US$35; caso você precise de algo mais parrudo, existe uma versão com quatro portas USB-A por US$45; se você dispensa os adaptadores, existe uma versão sem eles por US$30 (duas portas) ou por US$40 (quatro portas).

Ainda que seja ideal para viagens, quando eu estou em casa uso ele para carregar tanto o iPhone quanto o Apple Watch à noite, dependendo de apenas uma tomada para alimentar os dois gadgets.

DOCK WIRELESS CHARGER Terrazzo Edition

Se o SMART CHARGER INTERNATIONAL é ideal para viagens, O DOCK WIRELESS CHARGER Terrazzo Edition é ótimo para você deixar no escritório (conectado ao seu computador) ou na sua mesa de cabaceira — e já explico o motivo. Mas antes, uma pequena apresentação do acessório.

Estamos falado de um dock com carregamento sem fio (padrão Qi, até 10W), feito a mão e com acabamento em Jesmonite (material ecológico que imita o mármore).

Dentro dele temos duas bobinas, sendo possível carregar o iPhone tanto na horizontal quanto na vertical. E como aparelho fica “em pé” (estamos falando de um dock, afinal, e não de uma base), você tem total liberdade para usar o iPhone, podendo ainda desbloqueá-lo via Face ID já que, nessa posição, o dispositivo consegue reconhecer o seu rosto numa boa.

E é por isso que eu considero ele ideal para utilizar no escritório: eu simplesmente deixo o iPhone em pé no dock enquanto estou trabalhando e, caso precise fazer alguma coisa nele, posso desbloqueá-lo usando o Face ID e fazer o que preciso com ele no dock.

Obviamente, ele funciona muito bem também na sua mesa de cabeceira. Ainda que não seja possível usar o iPhone como no escritório, a ideia de utilizar o aparelho na cama e depois simplesmente apoiá-lo no dock antes de dormir é algo legal.

Vale notar que você pode colocar o iPhone com uma case no dock numa boa, desde que ela tenha até 3mm (eu uso aqui tanto uma da Apple quanto uma da própria Native Union — mais sobre ela abaixo) e tudo funciona perfeitamente.

Não estamos falando de um visual que agradará a todos (essa imitação de mármore), mas por ter contato com esse tipo de material desde pequeno , eu curto bastante!

O DOCK WIRELESS CHARGER Terrazzo Edition é compatível com os iPhones 8, 8 Plus, X, XS, XS Max e XR (os que contam com carregamento sem fio) e, como disse, oferece até 10W — ainda que os iPhones carreguem no máximo a 7,5W por conta de uma limitação da Apple.

O acessório sai por US$150 e está disponível em duas cores (preta e rosa).

CLIC Terrazzo

A case CLIC Terrazzo é perfeita para quem curtiu o visual do dock supracitado e quer levar a combinação ao extremo — ou, é claro, caso você esteja a fim de investir apenas numa boa case e não liga para docks.

A case também é feita à mão, utilizando como base o Jesmonite. E como existem diversas combinações do material, cada case produzida é basicamente única por conta desse padrão diferente do “mármore”.

Mesmo com apenas 0,8mm de espessura e bastante leve, ela é reforçada com fibra de vidro — resultando em um acessório confiável e durável.

Não tem muito o que falar: se você gostou do visual, pode investir sem medo pois estamos falando de um produto de qualidade, como todos da Native Union.

Assim como o dock, são duas cores disponíveis (preta e rosa) e, independentemente do tamanho (para iPhone XS ou XS Max), ela sai por US$60.

Todos os produtos da NATIVE UNION vêm em embalagens muito bem feitas e 100% recicláveis, contam com certificação MFi (quando cabível) e garantia de um ano a partir da data de compra. Os cabos, por sua vez, contam com garantia vitalícia limitada.

Eu não conhecia a marca mas, depois desses testes, posso dizer que os produtos foram aprovados com louvor. Recomendo!