Apple Card ganha seu primeiro comercial

O Apple Card está entre nós — nós, no caso, americanos ou pessoas que residem nos Estados Unidos, afinal o cartão só está disponível por lá. Depois de muitos testes (primeiro fechado para empregados e, depois, aberto), há uma semana a empresa disponibilizou o cartão para quem quiser.

Agora, com a poeira um pouco mais baixa, a companhia resolveu promover um pouco o seu produto de forma mais ampla, com um comercial:

Introduzindo um novo tipo de cartão de crédito. Criado pela Apple, não por um banco. Solicite no seu iPhone e comece a usar o Apple Card em minutos.

No vídeo, a Apple resume todos os benefícios do cartão, os quais englobam uma melhor forma de rastrear onde suas compras foram feitas, o cashback diário que entra de crédito após usar o cartão, além de mais segurança (por conta do Touch ID/Face ID) e privacidade.

Assim como cartão, o comercial também é bem simples — e cumpre o seu papel.

via MacRumors