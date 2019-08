O ciclo de atualizações das versões beta dos novos sistemas da Apple estava andando com uma certa regularidade até duas semanas atrás mas, de lá para cá, tudo desandou. Bom, não que tenha muito problema — só é estranho notar que a Maçã liberou, agora há pouco, uma primeira versão beta do iOS 13.1 (compilação 17A5821e ) e do iPadOS 13.1 (mesma compilação), coisa que só deveria acontecer depois da chegada do iOS/iPadOS 13.

O caso poderia ser simplesmente um erro de nomenclatura: o primeiro beta do iOS 13.1 deveria ser a nona versão de testes do iOS 13, mas não é. O fato é que, até o momento, o sistema está disponível para atualização sob esse nome.

So Apple just posted the first beta for iOS 13.1…? pic.twitter.com/MH0PUOAZiQ — Federico Viticci (@viticci) August 27, 2019 Então a Apple acabou de postar o primeiro beta do iOS 13.1…?

Em adição ao alvoroço acima, a Apple liberou agora há pouco, também, a nona versão beta do watchOS 6 (compilação 17R5575a ) e a oitava versão de testes do tvOS 13 ( 17J5564c ). Também foi disponibilizada a sétima versão beta do Xcode 11 ( 11M392r ). Nenhuma notícia, até agora, sobre uma possível nova versão beta do macOS Catalina 10.15.

Acompanhemos essa história de perto — lembrando que, até o momento, as novas versões de testes estão disponíveis apenas para desenvolvedores; iOS/iPadOS e tvOS deverão ter suas novas versões beta públicas disponibilizadas nas próximas horas/dias (o watchOS não participa do programa de testes públicos) no Apple Beta Software Program.