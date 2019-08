Apple TV+: “Dickinson” estreará em Festival de TV de Tribeca; trailer é divulgado

A Apple já está esquentando os motores para o lançamento da sua plataforma de conteúdo original, o Apple TV+ — que ninguém sabe ao certo quando chegará, mas certamente teremos mais informações sobre isso no próximo evento da Maçã (no próximo dia 10, quem sabe).

Depois dos trailers de “For All Mankind” e “The Morning Show”, já temos uma prévia de mais uma série do serviço de streaming da Maçã. Estou falando de “Dickinson”, comédia dramática que acompanhará os anos de juventude da poeta Emily Dickinson (vivida pela atriz Hailee Steinfeld, indicada ao Oscar por “Bravura Indômita”) enquanto ela explora os limites de sociedade, gênero e família nos Estados Unidos em meados do século XIX.

Pelo tom do trailer, teremos uma série com toques deveras anacrônicos e uma roupagem “moderna” — o que tanto pode provar-se um exercício de estilo de sucesso como simplesmente soar esquisito.

Confiram:

Estreia oficial da série

Além do trailer, a Apple divulgou que fará a estreia oficial de “Dickinson” no Festival de TV de Tribeca no sábado, 14/9. Nesse dia, será exibido o primeiro episódio da série, e em seguida um painel reunirá a produtora Alena Smith e as atrizes Hailee Steinfeld e Jane Krakowski (que, no seriado, vive a mãe de Emily Dickinson). É provável que esse seja o primeiro conteúdo original e completo do Apple TV+ exibido publicamente em qualquer lugar.

Ficaremos atentos, claro, para notícias futuras sobre “Dickinson” ou o Apple TV+ como um todo. Não deverá demorar muito até que saibamos mais sobre essa história toda.

