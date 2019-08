No fim de 2017, comentamos a possibilidade de o Facebook desvincular o Direct do Instagram e lançá-lo em forma de um app dedicado para mensagens. Como podemos notar, o plano não alçou voo, mas isso não significa que ele foi esquecido para sempre.

De acordo com uma publicação do The Verge, o Facebook está desenvolvendo um novo app de mensagens chamado Threads que visa promover o compartilhamento de mensagens, localização e imagens entre os usuários da rede social, batendo de frente com o Snapchat (que também oferece esses recursos).

Por oferecer funções semelhantes ao mensageiro embutido no app principal do Instagram, o Threads poderá ser visualmente igual ao que já conhecemos, podendo incluir opções para iniciar uma conversa e compartilhar Stories com os “melhores amigos” da rede social.

Também de maneira semelhante com o que já é oferecido pelo Instagram, o app Threads poderá indicar quais amigos estão online naquele momento, e quem está perto de você.

Segundo o The Verge, o novo app está sendo testado internamente no Facebook, mas alguns vazamentos dão conta de que o Threads será um serviço complementar do Instagram, ou seja, usuários poderão optar por usá-lo ou não.

Em qualquer um dos casos, a novidade pode ser como uma faca de dois gumes para o Facebook: se o app cair no gosto dos usuários, ótimo; mas se o seu uso for obrigatório, é possível que a companhia receba uma enxurrada de críticas (muitos usuários não gostam da ideia de ter que mudar de app simplesmente para trocar mensagens com alguém).

Não obstante, o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, disse em março passado que “enxerga os serviços de mensagens privadas como o futuro da empresa”; assim, é bastante provável que o projeto Threads tome corpo e faça parte desse futuro.