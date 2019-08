NetNewsWire é reescrito em Swift e ganha novos recursos; Tinder, Neon, PasteBot e Plex são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes mais importantes da App Store e de fora dela — incluindo a volta de um aplicativo deveras benquisto e que estava meio sumido já há algum tempo.

Vamos dar uma olhada?

NetNewsWire

Em outros tempos, o NetNewsWire era um dos leitores RSS , para Mac, mais antigos queridos por seus usuários. Alguns anos de má administração, entretanto, largaram o aplicativo ao relento e fizeram com que ele fosse esquecido por boa parte da sua base de adeptos. Agora, ele está de volta.

A reencarnação do leitor é, pela primeira vez, um app de código aberto desenvolvido pelo criador do aplicativo original, Brent Simmons. O NetNewsWire 5.0 foi totalmente reescrito e tem boa parte da sua fundação baseada na linguagem Swift; depois de duas semanas em fase pública de testes, ele está disponível para download gratuito.

Na nova versão, o leitor conta com uma extensão para Safari que permite a adição instantânea de sites e blogs ao seu feed; ele também permite a sincronização com o Feedbin e o compartilhamento de conteúdo com apps como Mail, Notas, Mensagens, MarsEdit e Micro.blog. Temos, ainda, um Modo Escuro próprio, suporte ao AppleScript, sistema de pastas, importação e exportação de listas OPML, ferramenta de buscas, múltiplas contas e muito mais.

A equipe de desenvolvimento do NetNewsWire se diz dedicada a construir uma “internet melhor”, e afirma que já está trabalhando numa versão do leitor para iOS. Bacana, não é?

Neon

Enquanto isso, o aplicativo da Fintech brasileira ganhou um recurso muito legal: um widget de transferências que promete fazer TEDs para contatos pré-salvos em no máximo oito segundos — uma boa economia de tempo em relação aos 35 segundos, em média, levados para realizar essa operação.

Para habilitar o widget, basta autorizar a sua operação no app do Neon, com o uso da sua senha; no momento das transferências em si, basta autenticá-las com o Touch ID ou Face ID. Se o contato para quem o dinheiro está sendo transferido também tiver uma conta Neon, o valor poderá ser utilizado oito segundos depois. A novidade está disponível na versão 3.7 do app, e chegará em breve ao Android.

Plex

A versão para iOS da biblioteca multimídia, por sua vez, ganhou a opção de se personalizar a navegação da barra lateral; você pode reorganizar suas bibliotecas, fixá-las onde quiser e obter acesso rápido ao resto da sua mídia pelo item “mais”.

Além disso, a versão 6.0 do Plex traz a habilidade de gerenciar usuários, compartilhamento e restrições. Ela conta ainda com várias correções de bugs e melhorias de performance.

PasteBot

O utilitário para macOS que deixa sua área de transferência muito mais útil e poderosa ganhou, enfim, suporte ao Modo Escuro do macOS Mojave — agora, ele fica muito mais “em casa” no novo sistema, caso você prefira o visual mais escuro.

Tinder

Por fim, o famosíssimo app de paquera ganhou uma funcionalidade especial para quem irá ao Rock in Rio 2019, que será realizado entre os dias 27/9 e 6/10 próximos no Rio de Janeiro. Assim como já faz em outros festivais internacionais, o Tinder adicionou a possibilidade dos usuários adicionarem um pin aos seus perfis, indicando que participarão da próxima edição do RiR.

O chamado Festival Mode aumenta muito as chances dos usuários de dar match com outras pessoas que estejam com os ingressos comprados para o Rock in Rio — para tomar como exemplo, as combinações entre perfis aumentaram 300% durante o festival Bonnaroo, nos Estados Unidos, por conta do recurso.

O recurso já está disponível no Tinder para iOS e Android.