Se você já estava desacreditado (ou nem lembrava mais) que a Nintendo iria lançar Mario Kart Tour para iOS, reanime-se: a gigante dos games japonesa divulgou ontem (26/8) no Twitter que o esperado título será lançamento oficialmente no dia 25 de setembro.

A notícia vem cerca de um ano e meio depois do anuncio oficial do jogo pela Nintendo e pouco mais de três meses após o início dos testes da versão beta do game. Em fevereiro passado, a empresa anunciou que Mario Kart Tour iria demorar um pouco mais do que o esperado para chegar às lojas de aplicativos, mas que o jogo seria lançado entre junho e setembro deste ano.

Buckle up, because #MarioKartTour will be available on 9/25. Follow @mariokarttourEN for more information heading into the game's release. pic.twitter.com/1V0njTVWRx — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 27, 2019 Apertem os cintos, porque #MarioKartTour estará disponível no dia 25/9. Siga @mariokarttourEN

para mais informações sobre o lançamento do jogo.

Com base nas descrições de usuários que testaram a versão beta do título, o jogo usa o mesmo esquema de controle de Super Mario Run. Assim, os jogadores podem usar apenas uma mão para controlar o kart, já que ele acelerará por conta própria; por padrão, os controles na tela fazem com que os karts se desloquem para as laterais da tela, mas aqueles que buscarem ainda mais desafios poderão controlá-los manualmente.

Já no lançamento, Mario Kart Tour estará otimizado tanto para iPhones quanto para iPads, da mesma forma que Super Mario Run. É importante destacar (e relembrar) que o iOS 13 acrescentará suporte a determinados controles de terceiros (como o do Xbox One S e do PlayStation 4), o que certamente será bem interessante para quem for jogar Mario Kart Tour.

Usuários do iOS e do Android já podem se registrar para serem notificados no dia do lançamento através da App Store e do Google Play, respectivamente.

