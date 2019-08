Um dos grandes chamarizes dos campeões recentes da fotografia móvel (como o Google Pixel 3 e o Huawei P30 Pro) é a capacidade de tirar fotos basicamente no breu completo. Os celulares, unindo sensores de ponta a altas doses de inteligência artificial, conseguem enxergar no escuro e entregar cliques utilizáveis mesmo sem quase nenhuma fonte de luz.

O iPhone está bem atrás nesse quesito. Claro, os modelos recentes do aparelho são relativamente bons em fotografia com baixa luminosidade, mas ainda não há uma opção nativa para tirar fotos no escuro (quem sabe daqui a duas semanas). Mas, como em tudo nessa vida, existe um app para isso.

O NeuralCam Night Photo, da desenvolvedora Halcyon Products, tem exatamente esse propósito: você pode capturar imagens em condição de luminosidade extremamente baixa (ou quase nula) sem tripé e obter resultados satisfatórios. Assim como nos smartphones da concorrência, o aplicativo pede que você segure o celular firme por alguns segundos para captura da foto; ele, então, analisa várias fotos capturadas para combinar os pontos de luz de cada uma e gerar uma imagem única, de maior qualidade.

O aplicativo funciona tanto com as câmeras traseiras quanto com a câmera frontal dos iPhones, para que você também tire selfies no escuro. Ele é compatível com iPhones a partir dos modelos 6/6 Plus, mas a resolução das imagens capturadas (assim como o tempo de processamento) varia de acordo com o modelo: nos smartphones mais antigos, o limite para as fotos é de 1280×960 pixels; já nos iPhones XS/XS Max, ele pula para 4032×3024 pixels.

Os desenvolvedores põem boa ênfase no aspecto da privacidade: todo o processamento do NeuralCam acontece no próprio dispositivo, e não é necessário criar uma conta para usar o aplicativo. Ele pode ser adquirido por R$10,90 na App Store.

Alguém já testou? O que está achando?

via 9to5Mac