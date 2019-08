Apple libera sétima versão de testes do macOS Catalina 10.15 e primeiras versões beta públicas do iOS/iPadOS 13.1

Após liberar a primeira versão beta do iOS/iPadOS 13.1, a nova do watchOS 6 e a oitava do tvOS 13, a Apple disponibilizou hoje a sétima do macOS Catalina 10.15 (compilação 19A546d ).

Não há, até o momento, notícias sobre possíveis novidades na nova versão beta — e é provável que não tenhamos muitas mudanças, mesmo, já que o ritmo de atualização das betas está bem baixo e a Apple já deve estar considerando o sistema relativamente redondo. Ainda assim, traremos aqui quaisquer novidades encontradas, é claro.

É bom notar que, por ora, a nova versão de testes é exclusiva para desenvolvedores registrados no Apple Developer; uma beta pública deverá ser liberada muito em breve para usuários registrados no Apple Beta Software Program. Nós, obviamente, também avisaremos de tudo.

Aos interessados, as primeiras versões beta públicas do iOS/iPadOS 13.1 estão disponíveis no Apple Beta Software Program.