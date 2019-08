Que os AirPods são um sucesso de vendas e de satisfação dos usuários não é uma novidade, mas para a Consumer Reports eles não são as melhores opções da categoria de fones de ouvido sem fio.

Recentemente, a revista comparou os fones de ouvido queridinhos da Apple com os Galaxy Buds, da Samsung, e coroou a opção sem fio da gigante sul-coreana por alguns motivos, o primeiro deles: performance.

Segundo a empresa, enquanto os AirPods realizam um “trabalho decente” na reprodução de músicas e vídeos, há algumas “falhas óbvias” no fone de ouvido sem fio da Maçã:

Um ponto fraco é o baixo. Os AirPods oferecem o baque físico que você recebe de sons baixos percussivos como um bumbo, mas os fones de ouvido não têm profundidade. O baixo está lá, mas você sente falta do tom redondo e satisfatório das notas baixas. O mid-range também tem problemas. Passagens com muitos instrumentos se misturam, dificultando a identificação de sons individuais.

Quanto aos Galaxy Buds, a CR disse que “o baixo é proeminente e possui uma profundidade que falta nos AirPods”; além disso, a empresa afirma que a opção da Samsung oferece melhores médios e agudos.

Em termos de design e adequação na orelha, a revista respeita o fato de que cada usuário possui sua preferência. Nesse sentido, enquanto alguns podem preferir o design intra-auricular dos Galaxy Buds, outros escolherão o estilo mais flexível dos AirPods.

A maioria dos usuários provavelmente vai achar que os Galaxy Buds ficam no lugar sem problemas, e eles vêm com asas de silicone que abraçam o interior da orelha para um ajuste ainda mais seguro. Ainda assim, o fato de existir maneiras para inseri-lo corretamente no ouvido podem ser desconfortáveis para algumas pessoas. Isso é tudo relativo, claro. Para mim, os AirPods são mais fáceis de manter por longos períodos de tempo, mas outras pessoas que eu conheço os acham menos agradáveis.

O teste também elogiou a integração dos AirPods com outros dispositivos da Apple a partir do chip H1, bem como o design da case de carregamento. A Consumer Reports, no entanto, infere que os controles de toque nos AirPods são mais limitados do que aqueles presentes nos Galaxy Buds — sem contar que, ao conectar os fones da Maçã a dispositivos Android, por exemplo, você não consegue alterar esses controles como no iOS.

Se você conectar os AirPods a um dispositivo Android, tudo o que você conseguirá, a menos que você use um aplicativo de terceiros para alterar os controles, é pausar a reprodução e pular para a próxima faixa. Nos dispositivos Apple, você pode alterar os controles com facilidade, mas ainda está limitado a um único controle para cada fone de ouvido. Cabe a você se você deseja ativar a Siri, reproduzir, pausar ou pular faixas para frente ou para trás. Você pode controlar o volume usando a Siri, mas não há nenhuma opção para ajustá-lo dando um tapinha.

Tudo isso culminou para que os AirPods recebessem, sob a perspectiva da Consumer Reports, uma nota menor do que os Galaxy Buds. Os fones de ouvido sem fio da Samsung pontuaram 86, enquanto a opção da Maçã ficou com apenas 56 pontos; apesar disso, a CR reconhece que para muitas pessoas os AirPods podem ser suficientes.

No Brasil, os Galaxy Buds estão disponíveis por R$900, enquanto os novos AirPods (com estojo de recarga) são vendidos a partir de R$1.350.