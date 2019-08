Confira as novidades do sucessor do próspero iOS 13!

Novidades do iOS 13.1 beta: retorno das automações no Atalhos, novos indicadores de volume, ícones e mais!

A Apple liberou ontem a primeira versão de testes do iOS 13.1 — mesmo não tendo lançado ainda o iOS 13 para o grande público. Como dissemos, isso não foi um erro; por mais estranho que possa ser, os testes da próxima versão do iOS de fato já começaram!

Além de melhorias no geral, o iOS 13.1 inclui algumas novidades em relação à versão principal, que deverá ser lançada em setembro próximo (depois da apresentação dos novos iPhones). Entre as mudanças estão o retorno da seção de automações no app Atalhos (Shortcuts), a possibilidade de compartilhar a rota do app Mapas (Maps), entre outros.

Automações

Removido no iOS 13 beta 5, a seção de automações do Atalhos retornou no iOS 13.1 beta. Com ele, você pode criar automações pessoais e domésticas para que determinas ações sejam executadas quando ocorrerem situações específicas (como iniciar um aplicativo quando você estiver em algum lugar, ligar para alguém em determinada hora, etc.)

Imagem: Vinicius Porto

Mapas

A opção para compartilhar rotas do app Mapas retornou à plataforma, permitindo que os usuários enviem, para amigos ou familiares, o tempo estimado de chegada depois que as rotas para um local específico forem inseridas.

Imagem: Vinicius Porto

Além disso, ao excluir uma coleção de lugares do Mapas, o usuário deverá confirmar a ação. O recurso para adicionar lugares à listas específicas será introduzido no iOS 13.

Indicador de volume

Diferentemente do indicador de volume presente em todas as betas do iOS 13, a nova barrinha lateral indicará, na versão 13.1, de qual dispositivo você está alterando o volume.

Isso significa que, ao alterar o volume dos AirPods, por exemplo, um ícone dos fones de ouvido serão exibidos; o mesmo acontecerá com o HomePod, os Powerbeats Pro e outros fones da Beats.

TestFlight

No iOS 13.1, será possível ver, ainda, quais aplicativos foram instalados a partir da plataforma de testes de apps da Apple, o TestFlight.

Diferentemente dos novos apps instalados pela App Store (que são indicados por um ponto azul), os softwares baixados pelo TestFlight possuirão um ponto amarelo ao lado do nome.

HomeKit

Os ícones de dispositivos residenciais inteligentes compatíveis com o app Casa (Home) foram atualizados e contarão com ainda detalhes no iOS 13.1. Esses mesmos ícones foram adicionados à penúltima versão beta do macOS Catalina 10.15.

Imagem: Vinicius Porto

Fundos de tela (papéis de parede)

A Apple fez alguns ajustes nos fundos de tela dinâmicos, mudando a aparência geral e a cor de alguns deles.

Imagem: Vinicius Porto

Outras novidades no iOS 13.1 incluem:

Pequenos ajustes na seção “Acesso Pessoal”, no app Ajustes, incluindo uma nova opção para compartilhar automaticamente com membros do Compartilhamento Familiar;

Imagem: Vinicius Porto

Nova opção em Ajustes » Livros que monitora o tempo gasto com a leitura de livros e PDFs, além da criação de metas de leitura;

Imagem: Vinicius Porto

Novos símbolos para controles de consoles no widget de baterias;

Melhorias no suporte de mouses no iOS/iPadOS 13 — entre as mudanças, agora é possível combinar a função de clique com o botão direito do mouse com o 3D Touch/Haptic Touch;

Codificação de vídeos HEVC com canais alfa para maior eficiência;

Novo link em Ajustes » Fontes que direciona os usuários à App Store;

No Apple Watch, o app Nike+ Run Club foi renomeado para Nike Run Club, e a seção “Brilho e Tamanho do Texto” passou a se chamar “Brilho e Tela”;

O app Mail ganhou suporte à lista de contatos bloqueados do Telefone, do FaceTime e do iMessage. A opção pode ser ativada pelo usuário em Ajustes » Mail.

via MacRumors, 9to5Mac, iClarified