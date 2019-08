Pin it

Além do digno salário que o CEO da Apple recebe mensalmente, Tim Cook (bem com outros executivos da companhia) são gratificados com papéis… mas não qualquer papel, é claro: falo de ações da Apple.

No ano passado, comentamos que Cook havia ganhado mais de 560 mil ações da companhia; agora, o executivo chefão da Maçã recebeu, novamente, mais uma “parcela” milionária de ações da empresa, como visto em um documento enviado à U.S Securities and Exchange Commission (Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos).

O prêmio mais recente, também de 560 mil ações foi concedido a Cook no sábado passado, após o executivo alcançar as metas relacionadas ao tempo no cargo e ao desempenho estabelecido pelo conselho de administração da Apple. Somados, os papéis valem pouco mais de US$115 milhões, considerando a atual cotação da $AAPL.

Como de costume, 294.840 ações foram retidas pela Apple para cumprir os regulamentos fiscais estatutários sobre ações restritas adquiridas. Se a performance de Cook continuar boa assim até 2021, o executivo ainda embolsará 1,82 milhão de ações da Maçã (isso se ele continuar na posição de CEO da empresa).

É provável que outros executivos também sejam bonificados com quantias significativas de ações restritas da Apple nas próximas semanas — nenhum deles no mesmo nível de Cook, naturalmente. Mas, convenhamos, qualquer tanto já é alguma coisa, não? 😛

via AppleInsider