Apple deverá iniciar vendas online na Índia em breve; nova loja em Tóquio abrirá na próxima semana

Já há algum tempo discute-se a situação da Apple na Índia, um dos maiores mercados consumidores do planeta e com maior potencial — mas onde, por outro lado, a penetração da Maçã é quase nula, especialmente no segmento de smartphones (o mais importante e lucrativo da empresa). Aparentemente, a Maçã está mexendo as cordinhas para tentar reverter esse quadro num futuro não tão distante.

Segundo uma reportagem da Bloomberg, a gigante de Cupertino está se preparando para inaugurar uma Apple Online Store indiana ainda este ano. A intenção principal, claro, é vender iPhones diretamente no país — coisa que a empresa nunca conseguiu fazer por conta de regras protecionistas do governo local, que agora estão sendo relaxadas.

Mais precisamente, o governo indiano exigia que ao menos 30% dos produtos vendidos por uma empresa no país fossem produzidos em território local, meta que a Apple nunca conseguiu atingir. Recentemente, entretanto, essa regra mudou: agora, as companhias podem colocar na conta dos 30% produtos produzidos na Índia para venda no exterior — o que a Apple é capaz de fazer, considerando a quantidade de iPhones produzidos no país para venda no resto do mundo.

Com isso, a Apple deverá — de acordo com fontes próximas do assunto — iniciar as vendas online na Índia ainda em 2019. E mais que isso: com o relaxamento das regras, o caminho fica aberto para que a Maçã abra sua primeira loja oficial em território indiano; como têm trazido os rumores, ela deverá ser erguida em 2020, num local já definido em Mumbai.

Se a entrada “oficial” da empresa na Índia será de algum valor para aumentar o atual 1% de market share da Maçã no mercado local de smartphones… bom, estes são outros quinhentos, e nós teremos de continuar acompanhando essa história.

Tóquio

Enquanto a presença da Apple na Índia vai dando seus primeiros passos, no Japão a coisa avança saltitante desde a última década. Recentemente, a Maçã anunciou a abertura da sua nona loja na Terra do Sol Nascente, a quinta só na capital Tóquio — trata-se da Apple Marunouchi, que será inaugurada no dia 7 próximo (um sábado), às 10h no horário local.

A nova loja ficará situada no térreo do prédio da Mitsubishi, em uma das zonas empresariais mais movimentadas de Tóquio — além disso, ela fica a algumas quadras da Estação de Tóquio, a principal estação ferroviária de todo o Japão. A Apple Marunouchi será o maior espaço de varejo da empresa em território japonês.

Há algumas semanas, a Apple decorou a fachada do espaço com tapumes temáticos, que formam caracteres do japonês (kanji) ao mesmo tempo em que lembram as representações gráficas de uma malha ferroviária. Ainda não há informações ou fotos sobre o interior da loja, mas sabe-se que ela abrigará todos os equipamentos e experiências introduzidos recentemente pela Maçã — como as sessões do Today at Apple (que já pode ter seu calendário conferido, aliás), o enorme telão de LED e a ambientação renovada, com uso de mais madeira e plantas.

Conforme mais informações sobre a nova loja forem saindo, informaremos a todos vocês, naturalmente.

via 9to5Mac