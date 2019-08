A estética clean e ultraminimalista da Apple pode sugerir o contrário, mas a empresa dá todo o apoio para que seus usuários personalizem seus gadgets das formas mais criativas possíveis. Ao menos é o que sugere esse novo comercial dos AirPods, lançado exclusivamente na Coreia do Sul.

O vídeo de 30 segundos mostra as ideias mais delirantes que alguns usuários tiveram para personalizar o estojo dos fones sem fio. Temos aqui “roupinhas” em crochê nos mais diversos motivos, pinturas ou estampas criativas, figuras que se “conectam” com outros estojos (como um coração dividido ao meio, muito fofo), personagens em alto-relevo colados na superfície externa das cases… a imaginação é o limite. A ideia de transformar o estojo num saleiro ou pimenteiro foi a minha favorita.

Infelizmente, a Apple não deu instruções de como você pode obter os resultados vistos no comercial — até porque estamos falando de publicidade, não de um vídeo de 20 minutos no YouTube dando um tutorial completo do assunto. Ainda assim, uma breve pesquisa poderá lhe levar a uma infinidade de vídeos do tipo, caso você tenha se interessado.

Da mesma forma, nada indica que o comercial seja um sinal de que a Apple começará a vender acessórios para o estojo dos AirPods — aparentemente, a ideia é continuar celebrando a criatividade dos usuários, mesmo. Mas quem sabe isso não muda até o dia 10 próximo?

