A App Store está recheada de apps que prometem tranquilizar os usuários a partir de sons que geralmente trazem calma e harmonia para o ambiente; porém, apesar de a maioria realmente cumprir com o que promete, apenas alguns vão além e oferecem, ainda, integração com a maioria dos recursos do iOS. O Dark Noise é um deles.

Criado pelo desenvolvedor e designer Charlie Chapman, podemos dizer que o Dark Noise é um app completo para a sua categoria. Quanto às funções principais do software (os sons), o usuário pode escolher entre 38 ruídos diferentes.

Na tela de reprodução, você pode configurar um temporizador para o ruído atual; o app permite também que você defina uma hora/duração específica do dia para que ele seja reproduzido. Como dissemos, o Dark Noise oferece um leque de integrações com recursos do iOS, ente eles o AirPlay, que possibilita transmitir o áudio do iPhones para outros dispositivos compatíveis que estejam na mesma rede Wi-Fi.

Além disso, o app conta com um widget para iOS totalmente personalizável para incluir, no máximo, quatro dos seus ruídos favoritos (ou, por padrão, mostrar os sons reproduzidos recentemente). O usuário também pode configurar os Atalhos da Siri para reproduzir qualquer um dos sons disponíveis e escolher entre os mais de 20 ícones alternativos e oito temas de cores diferentes.

O Dark Noise está disponível tanto para iPhone quanto para iPad (com suporte aos modos Split View e Slide Over), aproveitando a interface do tablet da melhor maneira possível ao combinar a tela de reprodução e a lista de ruídos em uma única.

De acordo com Chapman, o app ainda receberá grandes recursos em atualizações futuras, incluindo a capacidade de reproduzir vários ruídos simultaneamente para criar um mix personalizado. Fora isso, o app realmente oferece todas as outras funções presentes na maioria dos softwares da categoria.

O Dark Noise está disponível na App Store por R$15.