Um smartphone Android superpoderoso, com especificações de ponta e lançado há menos de um mês, contra um iPhone topo-de-linha com um ano de idade, se enfrentam num teste de velocidade. Quem vocês acham que ganha? Bom, como a vida não é um daqueles filmes piegas sobre times desacreditados que superam obstáculos e vencem a final contra os melhores do mundo, é óbvio que o Samsung levou a melhor.

No embate entre o Galaxy Note10+ e o iPhone XS Max, o PhoneBuff adotou a metodologia de sempre do canal, empregando um robô para realizar as aberturas e os fechamentos de apps (o que garante uma maior paridade nas medições). Nos dois smartphones, uma sequência de 16 aplicativos — entre jogos pesados, apps populares e softwares de edição com arquivos pesados — é aberta, realizando algumas tarefas básicas; em seguida, uma segunda rodada abre todos os apps em ordem, novamente. Ao final, checa-se o tempo que cada smartphone levou para completar o circuito.

Como eu já disse, a vitória do Note10+, com seu processador Snapdragon 855 e 12GB de RAM, não foi surpresa para absolutamente ninguém — basta notar que, seis meses atrás, o Galaxy S10+ já tinha vencido o mesmo iPhone XS Max nesse teste. Ainda assim, os resultados trazem um ponto notável: esse é o primeiro smartphone, por exemplo, a vencer o iPhone na primeira rodada de aberturas de apps, o que significa que a Samsung fez um ótimo trabalho otimizando a CPU no seu mais novo flagship.

Explico: em todos os outros testes nos quais um aparelho da Samsung venceu um iPhone, o celular da Maçã sempre terminou a primeira rodada em vantagem; o concorrente, então, dava um baile no iPhone na segunda rodada porque simplesmente tinha que abrir os apps novamente e, com a quantidade de RAM sempre muito maior, tinha mais deles salvos no cache. A questão é que, falando puramente de velocidade da abertura, que é uma questão de CPU, o iPhone sempre venceu os concorrentes — agora, não mais.

Como sempre gostamos de lembrar, testes de velocidade — mesmo esse, que adota uma metodologia mais próxima do mundo real — não refletem totalmente a experiência de uso que você tem com um smartphone. Outros elementos, como animações, interface e recursos adicionais do sistema também são importantes para que você tenha destreza navegando o Android ou o iOS (ou seja lá o que for). Então seja qual for sua escolha, entre Note10+, XS Max ou tantas outras, a certeza é de que você levará para casa um produto de alta qualidade e muito veloz.

Dito isso, mal posso esperar para ver o teste que sairá daqui a um mês…

via 9to5Mac