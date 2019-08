O iOS 13 trouxe uma novidade bem legal no app Buscar: por ele, será possível localizar dispositivos mesmo que eles estejam offline. Como explicamos, o recurso baseia-se em sinais Bluetooth de baixa energia que são enviados pelo dispositivo em questão (como um iPhone, iPad ou Mac); se um outro aparelho próximo captar esses sinais, ele compartilha a localização com a rede.

A ideia é muito boa, e a Apple pode estar planejando levá-la adiante. Explorando códigos do iOS 13, o MacRumors encontrou evidências de que a Maçã lançará em breve um rastreador Bluetooth avulso, similar ao Tile (visto acima) — isto é, um dispositivo diminuto que pode ser preso em objetos importantes (como chaves, carteiras ou bolsas) e funciona com base na mesma tecnologia, sendo emparelhado com um iPhone ou iPad para configuração e localização.

De acordo com os códigos encontrados, a Apple possivelmente permitirá que os usuários configurem uma “coleira” para os rastreadores; isto é, caso eles se afastem do iPhone ou iPad a uma distância maior do que aquela que você configurou, o smartphone/tablet emitirá um alerta avisando que seu objeto “X” está distante.

Um ícone encontrado nos arquivos do sistema sugere, ainda, que a Maçã usará realidade aumentada para ajudar os usuários a encontrarem os objetos perdidos — talvez numa implementação parecida com a que o Google tem usado no Maps, mas teremos de aguardar para ver.

Será que a Apple anunciará o acessório já na sua próxima keynote? Fiquemos ligados.