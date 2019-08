Em junho passado, divulgamos que Pokémon Masters seria adiado. Agora, o jogo está finalmente disponível na App Store e no Google Play. Com isso, jogadores já podem começar a reunir seus treinadores de Pokémons favoritos e batalhar com amigos e outros jogadores ao redor do mundo.

O game é uma colaboração entre a Pokémon Company e a DeNA, empresa de jogos para plataformas móveis que também é responsável por outros títulos da Nintendo como Super Mario Run e Fire Emblem Heroes.

Como informamos, Pokémon Masters muda a dinâmica presente em outros games da franquia e foca na criação de equipes de treinadores de Pokémons, como os populares Misty e Brock, que devem participar de batalhas em trios (contra outros trios) com base em inteligência artificial.

As expectativas para o jogo são bem altas, uma vez que o título acumulou mais de 5 milhões de pedidos na pré-venda. Contudo, a grande questão é se Pokémon Masters será capaz de replicar o enorme sucesso do “irmão” mais velho Pokémon GO, o qual foi baixado mais de 500 milhões de vezes nos primeiros meses.

Pokémon Masters é o primeiro de dois grandes games mobile que a DeNA e a Nintendo lançarão antes do final do ano; além da novidade de hoje, o jogo Mario Kart Tour chegará a iPhones e dispositivos Android no dia 25 de setembro.

O jogo está disponível gratuitamente na App Store e conta com compras internas que vão de R$3,90 a R$132,90 — e não estranhe caso tudo esteja um pouco sobrecarregado por lá, neste início.

via Cult of Mac