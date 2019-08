Como esperado, a Apple acaba de convidar a imprensa para um evento especial o qual será realizado no dia 10 de setembro, no Steve Jobs Theater (dentro do Apple Park, na sede da empresa em Cupertino).

O evento acontecerá às 10h (pelo horário local; 14h pelo horário de Brasília) e muito provavelmente será palco para o lançamento dos novos iPhones e de uma nova geração do Apple Watch, relógio inteligente da empresa.

No convite, a Apple diz “By innovation only” — algo como “Somente por inovação”. E ela já confirmou que fará transmissão ao vivo da keynote, como de praxe.

Novos iPhones

Os rumores sobre os novos iPhones praticamente já contaram todas as novidades que teremos na linha de 2019 dos aparelhos. De forma resumida, a Apple deverá lançar três novos aparelhos os quais substituirão os iPhones XS, XS Max e XR e poderão ser chamados de “iPhone 11”, “11 Pro” e “11 Pro Max”.

Os sucessores dos XS e XS Max deverão ter três câmeras traseiras colocadas num recorte quadrado que vem gerando bastante polêmica (digamos que o design não agradou muito o público). Já o sucessor do XR ganhará uma segunda câmera.

A câmera frontal dos três modelos tem tudo para ser melhorada, passando de um sensor de 7MP para um de 12MP e com cinco elementos; o Face ID também poderá ganhar melhorias (como um ângulo de trabalho mais amplo), mas o notch (recorte na tela), contudo, deverá permanecer igual.

Também são esperados novos recursos como carregamento bilateral/reverso (para você poder recarregar os AirPods, o Apple Watch ou até mesmo compartilhar a sua bateria com outros aparelhos compatíveis com o padrão de recarga sem fio Qi), baterias maiores, um carregador USB-C de 18W na caixa (como o que temos atualmente na caixa dos iPads Pro), novas cores para sucessor do XR e mais.

Novo Apple Watch

Pouca coisa se falou sobre o Apple Watch; o que “sabemos” é que ele terá novos modelos feitos de titânio e de cerâmica. Além do novo relógio em si, a empresa tem tudo para lançar também novas pulseiras.

É consenso, porém, que a Apple consegue guardar muito mais segredos do seu relógio do que do iPhones, então poderemos, sim, ter mais novidades sobre ele as quais ainda não foram comentadas. Surpresas são sempre bem-vindas!

Nada de iPads e Macs?

Dificilmente a Apple lançará algum outro produto junto aos iPhones. A empresa tradicionalmente realiza um evento em outubro para anunciar as novidades relacionadas aos iPads Pro e, conforme apontam os rumores, poderá aproveitar esse evento para lançar um novo iPad de 10,2″ (substituto do iPad de 9,7″) e o aguardado MacBook Pro de 16 polegadas — quem sabe falando um pouco mais também sobre o Mac Pro e o Pro Display XDR.

Mas, para esses produtos, teremos de aguardar mais um pouco.

· • ·

Obviamente, o MacMagazine fará a cobertura completa do evento de 10/9 — em breve, divulgaremos aqui todos os detalhes. 😉