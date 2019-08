A Nike já tinha apresentado, há alguns meses, sua tecnologia para tênis que se amarram sozinhos — sim, “De Volta para o Futuro”, blá-blá-blá, aquela história toda. Chamada de FitAdapt, a traquitana consiste em um pequeno motor dentro de cada um dos sapatos; conectado a um dispositivo de controle, como um smartphone ou tablet, ele pode “amarrar” o tênis na medida que você selecionar.

Nada disso é exatamente novidade, mas a Nike introduziu duas novas cartas na manga com o lançamento do mais novo par de tênis compatível com a tecnologia. O Nike Adapt Huarache expande a inteligência dos sapatos, dando aos usuários a capacidade de amarrar seus cadarços também pela Siri ou por um novo app para watchOS.

Assim como no app para iPhone (ou Android), o controle pela Siri ou pelo Apple Watch é bem granular: você pode ajustar a força e o ajuste da amarração nas duas áreas do cadarço, salvando sua configuração como um preset que pode ser facilmente aplicado a qualquer momento.

Quando for atualizado, o app Nike Adapt mostrará uma tela orientando o usuário a configurar os Atalhos da Siri desejados para controlar seus calçados. Os tênis contam, também, com dois botões luminosos para controle dos cadarços nos próprios sapatos — afinal, você não quer ficar andando desengonçado por aí caso a bateria dos seus gadgets morra, certo?

O primeiro tênis inteligente da Nike, o Adapt BB, também receberá as novidades numa atualização futura. O novo Adapt Huarache custará US$350 (mesmo valor do seu irmão mais velho) quando chegar às lojas internacionais, no dia 13 próximo.

Que tal?

via Cult of Mac