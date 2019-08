Nos últimos anos, a Xiaomi angariou uma base de fãs e árduos defensores no Brasil — o que é muito compreensível, considerando o mix de bons recursos, durabilidade e preço atrativo oferecido pelos produtos da companhia chinesa. Ainda assim, ela não escapa de, vez ou outra, cair na armadilha da, digamos, inspiração exacerbada que era outrora comum no País da Muralha (e um fenômeno que felizmente está arrefecendo).

O caso mais recente vem da Huami, subsidiária da Xiaomi focada em dispositivos vestíveis. O mais novo relógio inteligente da marca, chamado Amazfit GTS, é um tanto quanto parecido com um velho conhecido nosso.

Vejam só:

Sim, é bem verdade que o botão físico do relógio é menor e centralizado na sua lateral. Mas as diferenças acabam por aí: um desavisado poderia muito bem confundir o Amazfit GTS com um Apple Watch Series 4, considerando o formato da caixa, a curvatura do vidro, as bordas da tela e especialmente os mostradores criados pela Huami para estampar as imagens promocionais do produto — muito reminescentes do mostrador Infográfico, Explorador e Atividade Analógico dos relógios mais recentes da Maçã.

Tirando a face infame da cópia, o Amazfit GTS é até bem interessante no papel. Sua tela AMOLED de 1,65 polegada tem densidade de 341 pixels por polegada, e o relógio conta com toda a lista de recursos desejados em dispositivos do tipo e um pouco mais. Temos aqui GPS , Bluetooth 5.0, NFC , sensor de batimentos cardíacos, acelerômetro/giroscópio e certificação de resistência a água a até 50 metros de profundidade. O sistema operacional é proprietário, mas ele se comunica perfeitamente com o iOS e o Android, segundo a fabricante.

Na tônica da Xiaomi, seu preço também é atraente: na China, o relógio custará 900 yuans, ou cerca de R$520. Ele já está em pré-venda na sua terra natal, e não há informações se veremos o seu desembarque em terras estrangeiras — como a Huami prometeu uma demonstração do dispositivo na IFA 2019, que começará na próxima semana, é possível que tenhamos mais informações sobre ele em breve.

