Apple anuncia que trocará telas rachadas de Watches Series 2 e 3 de alumínio

A Apple acaba de anunciar um novo programa de troca voluntário, desta vez focado em Apple Watches Series 2 e 3 de alumínio.

De acordo com a empresa, “sob circunstâncias muito raras” algumas telas de unidades desses relógios podem rachar nas laterais — algumas vezes contornando toda a caixa do dispositivo, tal como mostram os desenhos a seguir.





Usuários afetados poderão levar seus Apple Watches a uma loja oficial da Maçã mais próxima ou a um Centro de Serviço Autorizado Apple para troca gratuita da tela.

A página do programa traz uma tabela com os modelos exatos cobertos nesse caso, podendo ser Apple Watches de 38mm ou 42mm — sempre de alumínio. A empresa deixa claro que nenhuma versão fora das que estão ali listadas faz parte desse “recall”.

Consumidores com unidades afetadas poderão solicitar a troca por até três anos da data original da compra ou até um ano a partir de agora (lançamento do programa), o que for mais longo. Vale notar, ainda, que a troca da tela não estenderá a garantia do relógio.