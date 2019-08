Gostou do convite da Apple? Baixe agora um wallpaper com a arte dele!

Pin it

O convite para o próximo evento especial da Apple, que ocorrerá no dia 10 de setembro e (certamente) apresentará os novos iPhones e Apple Watches, chamou atenção pela beleza, com sua Maçã translúcida e multicolorida em camadas.

O grafismo pode despertar todos os tipos de teorias da conspiração acerca do que veremos na keynote, mas deixando isso de lado por um minuto, o pessoal do blog Beautiful Pixels já tratou de converter o convite em belos wallpapers para você aplicar no seu iPhone ou iPad.

Para obtê-los, basta acessar esta página no aparelho em que você quer aplicar o fundo de tela, tocar no link para o dispositivo desejado e, quando a imagem abrir, tocar/segurar em cima dela a fim de salvá-la na sua biblioteca. Em seguida, basta acessar Ajustes » Imagem de Fundo e selecionar a imagem que acabou de ser baixada.

Os responsáveis lembram aos donos dos iPhones X/XS/XS Max que o wallpaper tem fundo claro, o que pode representar um certo “abalo” na bateria dos aparelhos — uma vez que suas telas OLED são baseadas em pixels que se acendem ou apagam individualmente, gastando menos energia quando exibem conteúdos escuros.

Ficou bonito, não?