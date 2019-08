Ainda ontem, falamos aqui sobre as evidências (encontradas no código do iOS 13) que apontavam para o lançamento futuro de um possível rastreador Bluetooth da Apple — isto é, um dispositivo semelhante ao Tile que utilizaria a tecnologia de rastreamento offline da Maçã para localizar objetos como carteiras, bolsas, chaves e mais pelo app Buscar.

Pois não deu outra: o MacRumors meteu a mão na massa (ou melhor, nos arquivos de uma versão interna do iOS 13) e descobriu ainda mais detalhes sobre o tal acessório — além de um suposto design para ele.

O sistema contém uma imagem (ou ilustração) do rastreador que dá uma ideia do seu visual: estamos falando de um dispositivo circular, branco, com uma Maçã centralizada — não há como sabermos o tamanho por não haver um outro objeto para comparação, mas ele deve ser bem pequeno (talvez um pouco maior que uma moeda).

Outros códigos encontrados indicam que o dispositivo será movido a uma bateria substituível (provavelmente aquela bateria de relógio circular), e o sistema emitirá uma notificação quando o nível de bateria estiver baixo, com instruções para trocar o componente.

Além disso, os achados do MacRumors confirmam que o rastreador terá todo o seu funcionamento baseado no app Buscar. Na versão do iOS 13 analisada pela equipe, o aplicativo conta com uma nova aba, chamada “Itens”, que lista os seus objetos rastreados e oferece uma série de opções — como localizá-los rapidamente ou ativar um alerta, que fará o rastreador emitir um som. Caso você não tenha nenhum item configurado, o app exibirá a imagem abaixo:

A Apple oferecerá, ainda, algumas opções adicionais. Caso você perca algum dos objetos rastreados, será possível ativar nele um “Modo Perdido”; com isso, caso outro usuário de iPhone se aproxime do objeto, o smartphone dele receberá uma notificação e ele poderá ver suas informações de contato para lhe devolver seu pertence. Há, também, uma configuração para “locais seguros”, útil para objetos que costumam ficar em um local específico. Caso o item saia dessa “cerca”, você receberá uma notificação.

Como falamos no último artigo, é provável que a Apple também adicione altas doses de realidade aumentada ao app Buscar. Nessa nova exploração, o MacRumors descobriu que a empresa adotará um balão vermelho (alô, Pennywise) para ajudar o usuário a localizar um objeto perdido — um dos elementos encontrados no código é uma frase que diz “ande em volta alguns metros e mexa seu iPhone para cima e para baixo até que você veja um balão vermelho”. O balão será usado para indicar onde está o seu objeto.

É bom notar que a versão interna do iOS 13 analisada pela reportagem é de junho, então alguns dos detalhes aqui descritos podem ter sofridos mudanças nos últimos meses. Como sempre, é salutar aguardar até uma apresentação oficial antes de ficarmos animados com qualquer coisa.

Ainda assim, as evidências são deveras concretas. Vocês pretendem usar o novo acessório da Maçã, quando (ou… se) ele for lançado?