Capture fotos lisérgicas formadas por emojis com o app Emojivision

Tirar fotos em altíssima resolução com nitidez perfeita no seu smartphone é coisa do passado, certo? Não, não é, mas talvez você queira variar em alguns momentos e dar um toque mais… digamos, delirante às suas capturas. Existem muitos apps para isso — um deles, recém-chegado, é o Emojivision.

O aplicativo tem uma proposta muito simples: transformar a câmera do seu iPhone em uma paisagem composta somente de emojis, com figurinhas de diferentes cores se juntando para fazer uma representação visual do que a lente captura. Naturalmente, na maioria dos casos a foto ficará quase ininteligível, mas ninguém que esteja usando o app estará realmente preocupado com realismo. Eu acho.

Criado pelo desenvolvedor Gabriel O’Flaherty-Chan, o Emojivision traz algumas opções internas de visual, para que você escolha “temas” de emojis como esportes, vida marinha ou objetos vermelhos. Além de capturar imagens diretamente pelo app, você pode ainda importar fotos tiradas anteriormente para convertê-las ao visual do aplicativo.

Por debaixo da proposta simples e lúdica, entretanto, há um motor de funcionamento bem complexo: o app consegue capturar as informações cromáticas da imagem e substituí-las por emojis próximos daquelas cores basicamente em tempo real — as imagens “transformadas” são exibidas a 60 quadros por segundo, o que corresponde basicamente à visão que você teria de uma câmera comum. Impressionante, não?

O Emojivision está disponível gratuitamente na App Store e um dos estilos pode ser usado livremente; para liberar todos os outros temas, é necessário fazer uma compra interna de R$7,90. Curtiram?

via TechCrunch