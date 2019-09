Tirando um rumor recente sobre o “Apple Watch Series 5” vir com caixas de titânio e de cerâmica, pouco ouvimos falar sobre a próxima geração do smartwatch da Maçã. Agora há pouco, porém, o 9to5Mac nos trouxe uma possível novidade interessante e há tempos aguardada.

Sim, a Apple está trabalhando em um sistema de monitoramento de sono para o Watch e poderá anunciá-lo no evento especial da semana que vem, provavelmente. Um grande impulso para o desenvolvimento da novidade teria vindo, é claro, da compra da startup Beddit em 2017.

De acordo com fontes do 9to5Mac, o recurso — de codinome interno “Burrito” — não necessariamente requererá um hardware adicional mas não se sabe ainda se será uma novidade exclusiva da quinta geração do Apple Watch.

Como todo sistema do tipo, o Apple Watch usará todos os seus sensores durante a noite para traçar métricas da qualidade do sono do usuário, que serão colocadas dentro do app Saúde (Health). Isso incluirá movimentação na cama, batimentos cardíacos e até emissão de ruídos.

Um dos maiores entraves para esse tipo de recurso no Apple Watch é a sua bateria, que dura hoje não mais do que 1-2 dias. Sendo assim, a Maçã teria desenvolvido um sistema inteligente para lembrar o usuário de recarregá-lo em momentos oportunos do dia, de forma que possa usá-lo sem problemas durante toda a noite de sono. Além disso, haverá uma nova complicação específica para esse monitoramento.

Aproveitando a integração entre as suas plataformas, o uso do recurso ativará automaticamente o “Não Perturbe” e dará prioridade para possíveis alarmes serem disparados no próprio relógio (até de forma silenciosa), usando o iPhone apenas como backup em caso de necessidade.

Pessoalmente, acho o Apple Watch “trambolhudo” demais para cogitar usá-lo enquanto durmo. Mas vejo, sim, total potencial na novidade e acho que faz todo sentido a empresa oferecer algo do tipo para seus usuários. Veremos o que vem por aí!