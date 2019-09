Há anos comentamos a possibilidade de a Apple lançar um headset de realidade aumentada, mas em julho passado o DigiTimes jogou um balde de água fria sobre esses rumores, afirmando que a empresa teria cancelado o projeto de desenvolvimento dos seus óculos de AR — ecoando os acontecimentos deste ano envolvendo o AirPower.

Entretanto, no mundo da tecnologia não deve-se levar certos rumores ao pé da letra, sempre valendo da máxima: ver para crer. Recentemente, o MacRumors desvendou algumas pistas nas entranhas do iOS 13 as quais sugerem que os “Apple Glasses” estão vivíssimos (e possuem até um codinome).

Internamente, o iOS 13 possui um aplicativo chamado STARTester que pode ativar e desativar um “Modo Headset“, presumivelmente para replicar a funcionalidade de um sistema de AR num iPhone.

Há também um arquivo “Leia-me” nos códigos do iOS 13 que descreve um sistema chamado StarBoard para aplicativos habilitados para AR, o que indica suporte a algum tipo de headset.

Porém, é o que vem em seguida que crava a possibilidade de a Maçã estar desenvolvendo o seu próprio hardware de AR: o arquivo também sugere o desenvolvimento de um dispositivo de realidade aumentada da Apple com codinome Garta — possivelmente um dos vários protótipos sob o registro T288 .

Além disso, o MacRumors afirma ter encontrado diversas referências relacionadas ao sistema StarBoard que descrevem situações envolvendo “visualização” e “cena”, bem como tecnologias de AR, como ARStarBoardViewController e ARStarBoardSceneManager .

Diferentemente do DigiTimes, algumas fontes de renome já haviam afirmado que a Maçã poderia lançar um dispositivo de realidade aumentada em 2020, incluindo o analista Ming-Chi Kuo e Mark Gurman, da Bloomberg. Até mesmo o desenvolvedor Steve Troughton-Smith declarou que esperava que o headset fosse lançado antes do esperado.

De qualquer forma, apenas se/quando os Apple Glasses forem lançados é que teremos certeza de que o projeto vigou; afinal, o AirPower também foi citado pela Apple diversas vezes, e… bem, nós sabemos bem no que deu.