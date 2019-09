Compartilhe vídeos do YouTube com seus seguidores do Instube!

Não há como negar que o YouTube reina sobre as redes sociais de compartilhamento de vídeo. Porém, convenhamos: a organização e sugestão de vídeos dos canais aos quais você está inscrito é difusa e pode variar de acordo com a plataforma. Ou seja, o usuário pode não acompanhar todas as novidades justamente por não ter um feed organizado como o do Instagram, por exemplo — que seria ainda melhor se nos oferecesse a opção de voltar a ser cronológico, é claro.

Se você concorda com o meu ponto de vista, então certamente se afeiçoará ao app Instube, desenvolvido pelo Mentor Neto. Como o próprio nome sugere, o app funciona como o Instagram… só que para o YouTube!

Além de uma interface semelhante àquela da rede social de fotos do Facebook, é muito simples interagir com o Instube: basta compartilhar um vídeo do YouTube diretamente no app e publicar. O vídeo aparecerá para todos os seus seguidores, que podem curtir e comentar as publicações.

O app oferece, ainda, a opção de personalizar o título e o time frame (período) do vídeo que você pretende compartilhar. Da mesma forma, outros usuários podem adicionar hashtags aos vídeos para que eles sejam encontrados mais facilmente na busca interna do app.

Tá esperando o quê para começar a compartilhar seus vídeos favoritos? 😉