Em parceria com a Apple, Burberry lança app de comunicação com clientes VIP

A relação entre a grife de moda Burberry e a Apple sempre foi estreita: desde que Angela Ahrendts deixou o cargo de CEO da primeira e assumiu o papel de vice-presidente sênior de varejo (cargo que deixou recentemente) na segunda, as empresas vêm colaborando em uma série de ações, como o uso de iPhones para filmar/fotografar um desfile na semana de moda de Londres e um canal da marca britânica dentro do Apple Music. Agora, temos mais um exemplo dessa colaboração.

Como informou a Vogue Business, a Burberry lançou recentemente um novo app, chamado R Message, destinado a colocar “clientes selecionados” da grife em contato direto com a marca. O app foi desenvolvido em parceria com a Apple e usa a mesma infraestrutura do Business Chat do iMessage, embora não exija que os usuários abram o mensageiro da Maçã para utilizá-lo.

O R Message está atualmente em fase de testes, mas funcionará somente por sistema de convites — isto é, apenas clientes de alta visibilidade ou com uma conta bancária bem privilegiada poderão usufruir dos seus benefícios, como agendamento de atendimento personalizado, recebimento de recomendações pessoais e prioridade na compra de determinados itens. É possível fechar compras diretamente pelo app, também, por meio da integração com o Apple Pay.

A parte interessante é que o R Message tem integração direta com o aplicativo interno da Burberry, então vendedores e atendentes têm acesso imediato a itens como inventário, estatísticas e tabela de preços. Com isso, a comunicação com os clientes torna-se muito mais tranquila e a possibilidade de fechar vendas sobe consideravelmente.

Se você for apenas um cliente mero mortal da Burberry, ainda poderá se comunicar com a marca — ela foi uma das primeiras a adotar o Business Chat do iMessage, afinal de contas. Você só não obterá acesso a esses mimos e benefícios exclusivos do R Message.

via 9to5Mac