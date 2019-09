Itaú oficializa suporte a cartões adicionais no Apple Pay

No final de julho, o MacMagazine divulgou com exclusividade que o Banco Itaú estava realizando testes com cartões adicionais no Apple Pay. A partir de amanhã (3/9), o suporte a eles está sendo finalmente oficializado pela instituição financeira.

De acordo com um comunicado enviado para nós, “100% dos cartões do Itaú Unibanco de crédito, débito e seus adicionais poderão ser utilizados nas carteiras digitais Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay”.

O Itaú informa, também, que desde o lançamento do Apple Pay mais de 2 milhões de cadastros foram efetuados e 25 milhões de transações foram realizadas nessa modalidade (com o ramo de alimentação entre os mais relevantes) — números bastante positivos, sem dúvida nenhuma.

Confira esse nosso guia para saber todos os cartões suportados no Apple Pay, tanto do Itaú quanto de outros bancos nacionais.