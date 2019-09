Levou quase um ano desde os lançamentos dos últimos iPhones, mas aqui estamos: enfim, as três maiores operadoras do Brasil oferecem suporte ao eSIM dos smartphones da Maçã.

A Claro começou o movimento em março passado, enquanto a Vivo juntou-se a ela poucos dias depois. Agora, meses depois, é a TIM que anunciou suporte ao “chip digital” dos iPhones XS, XS Max e XR — efetivamente possibilitando que donos desses aparelhos desfrutem da tecnologia Dual SIM neles, com um chip físico e outro virtual.

Para quem não está entendendo muito bem a história, explico: o eSIM é uma tecnologia relativamente recente que dispensa o chip físico para colocar seu celular na rede de uma determinada operadora e ligá-lo ao seu plano contratado. Em vez de abrir a bandejinha e inserir um cartão SIM tradicional, tudo o que você precisa fazer é ler um código QR oferecido por sua operadora e ativar o seu plano — no iOS, isso é feito acessando Ajustes » Celular » Adicionar Plano Celular.

Segundo a TIM, todos os seus planos são compatíveis com o eSIM; você só precisa se dirigir a uma das 130 lojas próprias da operadora e solicitar a novidade, seja em um plano já existente ou firmando um contrato novo. A empresa cita especificamente os iPhones XS, XS Max e XR como compatíveis, mas afirma que qualquer aparelho com suporte à tecnologia pode usufruir dos seus chips digitais.

Caso você tenha um aparelho que suporte eSIM, como os iPhones supracitados, a mudança para a nova tecnologia trará alguns benefícios: além de liberar espaço para que você insira um chip físico com um plano secundário no seu aparelho, o eSIM é bem mais seguro, com uma autenticação criptografada contínua que evita a clonagem do seu número. Além disso, caso seu aparelho seja roubado, não há como os bandidos retirarem o chip à força, desconectando-o da rede — o que lhe dá mais tempo para localizar o dispositivo e apagá-lo remotamente.

Quem vai testar (ou já está testando) a novidade, não deixe de contar sua experiência logo abaixo.

