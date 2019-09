Pin it

Entre as múltiplas vantagens do Apple Card sobre os outros cartões existentes, algumas delas estão justamente na versão física do mais novo queridinho dos consumidores. Mais precisamente, a Apple se gaba por confeccioná-lo de titânio, adicionando um acabamento branco para dar o visual clean do cartão.

Ainda assim, fica o questionamento: seria o Apple Card feito inteiramente de titânio? Como deu para perceber pelo título, não. Para descobrir a constituição do cartão, a Bloomberg levou a versão física do Apple Card para o professor e mineralogista Berkeley Wenk, da Universidade da Califórnia, investigar do que ele é feito. A resposta: 90% titânio e 10% alumínio.

Para chegar a esse resultado, Wenk usou o que é conhecido como microscópio eletrônico de varredura (ou microscópio eletrônico de varrimento, também chamado de MEV) para determinar a composição atômica do cartão.

O Apple Card não é o primeiro cartão de crédito fabricado com metal, uma vez que outras duas instituições americanas (a American Express e a Chase) oferecem seus próprios cartões premium no mesmo estilo. De qualquer forma, o Apple Card pode ser um precedente para o uso desse metal em ainda mais produtos da Maçã, como a próxima geração do Apple Watch, que poderá constituir-se de titânio e de cerâmica.

É interessante relembrar também que a coloração do Apple Card pode se desfazer com facilidade quando em contato com certos materiais, como o jeans e o couro; para saber como evitar que isso aconteça, a Maçã publicou uma nova página de suporte.

via MacRumors