Ex-chefe da Siri entra para a Microsoft; executivo de marketing da Apple vai para a Huawei

Dois grandes nomes da Apple deixaram Cupertino recentemente para trilhar novos caminhos em outras grandes empresas — concorrentes da Maçã. Vamos ver quais serão os próximos desafios dos ex-executivos da Apple?

Bill Stasior

No começo deste ano, informamos que Bill Stasior, um dos executivos que estava no comando da equipe de desenvolvimento da Siri desde 2012, havia deixado a companhia como parte de uma reestruturação do time da assistente virtual e de aprendizado de máquina da Maçã, comandado por John Giannandrea.

Cerca de sete meses depois de sair pela porta da frente da Apple, Stasior agora lidera um grupo de inteligência artificial na Microsoft — comandado pelo diretor de tecnologia da gigante de Redmond, Kevin Scott. A notícia é do The Information.

Ainda não se sabe se esse grupo de inteligência artificial da Microsoft trabalha diretamente com a tecnologia de assistente virtual da empresa, a Cortana — mas o fato é que Stasior, de uma forma ou de outra, está desenvolvendo tecnologias que batem de frente com aquelas oferecidas pela sua ex-casa.

Após deixar a Apple, o executivo deu uma entrevista na qual criticou o avanço das tecnologias de assistentes virtuais, dizendo que elas “não cumprem a promessa de entender as pessoas da maneira mais natural possível” — o que rechaçou até mesmo na Siri.

Paul Jowett

Na Apple desde 2011, Paul Jowett desempenhou o papel de gerente de marketing; mas, antes de trabalhar com a Maçã, ele ocupava um cargo semelhante em outra gigante da tecnologia, a Samsung.

Agora, Jowett fará valer sua experiência em marketing em outra grande concorrente da Apple, a Huawei, que contratou o executivo como diretor de marketing na Austrália, segundo divulgado pelo site australiano Mumbrella.

A Huawei está constantemente expandindo os limites do que é possível por meio da tecnologia e definindo o ponto de referência para a inovação de smartphones. Estou animado em me juntar à equipe australiana e ansioso para criar campanhas emocionantes para os negócios [da Huawei].

Segundo o diretor do grupo de negócios de consumo da Huawei na Austrália, Larking Huang, a experiência de Jowett na área “será vital para impulsionar o crescimento dos negócios da companhia” em meio a um período positivo para a Huawei, que vendeu mais de 100 milhões de dispositivos em todo o mundo neste ano.

